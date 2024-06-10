ВСУ контратаковали в Харьковской области, РФ усиливает давление на Донбассе: карты ISW

Силы обороны Украины проводят контратакующую операцию в Харьковской области. На фронте фиксируется продвижение российских оккупантов в районах Купянска, Северска, Часового Яра, и под Авдеевкой.

Об этом передает РБК-Украина , ссылаясь на отчет Института изучения войны ( ISW ).

Восток Украины. Операция №1 - Харьковская область

Сообщается, что 9 июня украинские силы совершили контратаку на север и северо-восток от города Харькова.

Российские "военкоры" утверждали, что ВСУ якобы неудачно контратаковали возле Глубокого, и готовились контратаковать в Волчанске 8 и 9 июня.

Российский блогер рассказывал, что войска РФ будто бы захватили несколько украинских позиций и продвинулись в районе Липцев, и начали штурм агрегатного завода в Волчанске.

Президент Украины Владимир Зеленский 8 июня заявил, что оккупантам "не удалось" успешно провести наступательные операции на севере Харьковской области, и что украинские войска продолжают укреплять свои позиции в этом районе.

Советник США по национальной безопасности Джейк Салливан 9 июня отметил, что войска РФ не добились значительного прогресса на севере Харьковской области за последние дни.

Украинская организация с открытым кодом Frontelligence Insight 9 июня заявила, что наблюдала небольшое количество подразделений российских оккупантов, прибывших вблизи Сумской и Черниговской областей.

Она оценила, что эти войска РФ пока не могут добиться значительных результатов, если эти подразделения предпримут наземную атаку на Украину.

Также Frontelligence Insight писало, что небольшая российская группировка, вероятно, сможет добиться даже меньшего территориального продвижения на поле боя, чем то, что российские силы уже достигли на севере Харьковской области.

Издание Sky News сообщило, что неназванный украинский военный источник заявил, что пилотируемый самолет ВСУ 9 июня нанес удар по российскому командному пункту в Белгородской области из неустановленного оружия, и что последствия атаки выясняются.

В британской прессе писали, что это был первый случай, когда украинский пилотируемый самолет нанес удар по военной цели в России.

На геолокационных кадрах, опубликованных 9 июня, виден пожар в неустановленном здании вблизи Центрального Ракитянского района Белгородской области, хотя причина пожара на кадрах неясна.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков признал, что произошел пожар в нежилом доме в Ракитянском районе, но заявил, что российское ПВО якобы сбило несколько воздушных целей над областью.

Российское оппозиционное издание "Астра" писало, что украинские войска нанесли удар по составу боеприпасов в Ракитянском районе.

Операция №2 - Луганская область

Вероятно, российские оккупанты недавно захватили Ивановку (юго-восточнее Купянска) 9 июня.

Геолокационные кадры, опубликованные 9 июня, показывают, что захватчики недавно продвинулись севернее Ивановки, и, как говорится в отчете, РФ могла захватить населенный пункт в течение прошлой недели.

Российские "военкоры" утверждали, что войска РФ продвинулись к югу от Ольшаны, юго-западнее Площадки и на 200 метров около Новоселовского.

Российский источник утверждал, что части российской 144-й мотострелковой дивизии продвигались к западу от Голикова, однако в ISW не нашли подтверждения этих утверждений.

Российский "военкор" 8 июня заявил, что войска РФ уничтожили переправу через реку Оскол к западу от Купянска-Узлового.

Оккупанты также продолжали наступательные действия в районе Петропавловки, Синьковки и Кисловки, возле Песчаного, Берестового, Андреевки, Табаевки, возле Невского, Грековки, Макеевки, возле Торского и Тернов, в районе Серебрянского лесничества и Дибровы 8 и 9 июня.

Операция №3 - Донецкая область

Геолокационные кадры, опубликованные 8 июня, показывают, что российские захватчики незначительно продвинулись в полях юго-восточнее Раздолевки (южнее Северского), а российский "военкор" утверждал, что войска РФ продвинулись к югу от Раздолевки.

9 июня российские блогеры заявили, что путинские войска понесли потери после фронтового обстрела украинских позиций вблизи Белогоровки, не учитывая действия артиллерии и беспилотников ВСУ в этом районе.

Российские войска также продолжали штурм к юго-востоку от Северска около Выемки 8 и 9 июня.

Войска РФ недавно продвинулись в микрорайон Канала в крайнем восточном районе города Часов Яр и продолжали наступательные операции в этом районе 8 и 9 июня.

Геолокационные кадры, опубликованные 9 июня, показывают, что оккупанты недавно продвинулись на запад в промышленную зону микрорайона Канала, а российские источники утверждали, что войска РФ будто бы захватили промышленный район.

Российские источники также распространили кадры, на которых якобы видно, как элементы российской 98-й воздушно-десантной (ВДВ) дивизии поднимают флаг над микрорайоном Канал, и утверждают, что войска РФ захватили большую часть микрорайона.

Однако в ISW не обнаружили визуальные доказательства захвата российскими войсками промышленной зоны, отмечается в отчете.

Один российский "военкор" посетовал, что многие российские блогеры изображают продвижение РФ в микрорайоне Канала как внезапный прорыв, тогда как эти "успехи" стали результатом более чем 2 месяцев системных наступательных операций с апреля, и более 2 недель постоянных российских ударов с использованием планирующих бомб и термобарических артиллерийских систем ТОС армейского уровня

Российские оккупанты также продолжали наступательные действия в восточной части Часового Яра вблизи Нового микрорайона, около Калиновки Ивановского, Андреевки и Клещиевки 8 и 9 июня.

Представитель украинской бригады заявил, что захватчики продолжают атаковать на Бахмутском направлении небольшими штурмовыми группами и периодически с применением бронетехники.

Спикер добавил, что ВСУ недавно отразили российско-механизированную атаку численностью примерно в роту на Бахмутском направлении.

Эксперты ISW наблюдали опубликованные 5 июня видеозаписи, на которых российские оккупанты проводят механизированные штурмы в районе Часового Яра, которые были по меньшей мере размером взвода, а могли даже быть больше.

Войска РФ недавно продвинулись к западу от Авдеевки и продолжили наступление в этом районе.

Геолокационные кадры, опубликованные 9 июня, показывают, что оккупанты продвинулись в полях к северу и северо-востоку от Уманского.

Российский "военкор" утверждал, что войска РФ якобы продолжали захватывать новые позиции к западу от Уманского и продвинулись более чем на 1 км в направлении Скучно.

Российские блоггеры утверждали, что войска РФ продвинулись к северной окраине Новопокровского и в центр Новоалександровки, но в ISW не наблюдали визуального подтверждения этих утверждений.

Российские захватчики начали наступление в районе Новоалександровки, Новоселовки Первой, Евгеньевки, Сокола, Очеретино и Новопокровского, возле Карловки и Яснобродовки, и возле Невельского 8 и 9 июня.

Спикер украинской бригады сообщил, что российские оккупанты в основном ведут пехотный штурм в направлении Покровска вместо механизированных штурмов численностью в роту, которые они использовали во время предварительных наступательных операций в этом районе.

Спикер добавил, что ВСУ сдерживают не менее 3 российских бригад на Покровском направлении, и что российские силы имеют преимущество в живой силе и артиллерии.

Также спикер отметил, что оккупанты выпускают от 400 до 500 артиллерийских снарядов за ночь, и используют авиацию перед тем, как начать атаку пехоты.

Войска РФ недавно продвинулись к западу от города Донецка и продолжили наступательные операции к западу и юго-западу от города 8 и 9 июня.

Геолокационные кадры, опубликованные 9 июня, показывают, как ВСУ отбивают российскую механизированную атаку размером во взвод в южной Красногоровке, а дополнительные кадры с геолокацией, опубликованные 9 июня, показывают, что войска РФ захватили некоторые здания в западной Красногоровке.

Российские и украинские источники сообщали, что бои продолжались в Красногоровке, возле Георгиевки, Прасковьевки и Константиновки 8 и 9 июня.

Российские "военкоры" также утверждали, что войска РФ на мотоциклах продвинулись на 1,5 км в направлении Угледара, и якобы захватили участок трассы Угледар - Константиновка.

Российский "военкор" также утверждал, что войска РФ продвинулись к западу от Сладкого.

Сообщается, что 8 и 9 июня российские оккупанты продолжали наступательные операции в районе админграницы Донецкой и Запорожской областей в районе Старомайорского, Урожайного и Заветного Желания.

"Южная ось"

9 июня продолжались позиционные боевые действия на западе Запорожской области, однако подтвержденные изменения линии фронта на этом участке не зафиксированы.

Позиционные бои продолжались вблизи Работино, Вербового и Малой Токмачки.

Российский "военкор" утверждал, что войска РФ пытаются закрепиться на севере Работино из-за продолжающихся украинских артиллерийских ударов и ударов беспилотников.

9 июня продолжались позиционные бои на левом берегу Херсонской области вблизи Крынок, и на островах в дельте реки Днепр.

Отдельные российские "военкоры" утверждали, что есть неподтвержденные сведения о том, что ВСУ якобы отступили из Крынок, но другие российские блогеры утверждали, что украинские войска сохраняют присутствие в населенном пункте.

Ситуация на фронте

Ранее в отчете Генерального штаба ВСУ по оперативной обстановке в течение суток 9 июня и по состоянию на поздний вечер указывалось, что на фронте произошло 73 боевых столкновений.

Также в военном командовании рассказали, что подразделениями авиации и ракетных войск и артиллерии ВСУ были нанесены удары по 3 районам сосредоточения личного состава и военной техники, средству ПВО, 2 средствам артиллерии, радиолокационной станции оккупантов и по составу БК врага.