Россияне вывели в Черное море ракетоноситель "Адмирал Эссен": сколько на нем "Калибров"

Россия вывела в Черное море на дежурство Фрегат "Адмирал Эссен". Сейчас оккупанты держат наготове 8 ракет "Калибров".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы обороны юга Украины .

"В Черное море на боевое дежурство врагом выведен надводный ракетоноситель", - говорится в сообщении.

Отмечается, что речь идет о фрегате "Адмирал Эссен", на котором могут быть снаряжены 8 ракет типа "Калибр".

"Уровень ракетной угрозы остается стабильно высоким", - добавили в Силах обороны юга.

Сколько остается ракет в РФ

Как рассказал представитель ГУР Минобороны генерал-майор Вадим Скибицкий, в России сейчас остается по меньшей мере 585 ракет (без учета Х-22), которые стреляют на расстояние более 500 километров. Ими оккупанты чаще всего атакуют разные регионы Украины.

Также он отметил, что в августе россияне хотят выпустить около 118 ракет "Кинжал", "Искандер-М", "Искандер-К", "Калибр", Х-101 и модифицированных Х-22 (Х-32).

Ранее руководитель Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что ракеты, которыми российские военные атаковали Украину в ночь на 15 августа, изготовили в апреле. Подобные ракеты содержат 30 иностранных микросхем.