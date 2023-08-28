Сколько ракет Россия производит за месяц: данные ГУР

Несмотря на ожидания украинцев, Россия с начала весны смогла не просто заняться накоплением ракет, но и наращиванием их производства. В августе россияне хотят выпустить около 118 ракет "Кинжал", "Искандер-М", "Искандер-К", "Калибр", Х-101 и модифицированных Х-22 (Х-32).

Кроме шести "Кинжалов", россияне в общей сложности запланировали выработать в августе 30 баллистических ракет "Искандер-М", 12 крылатых "Искандер-К", 20 "Калибров", около 40 Х-101. Кроме того, они совершенствуют крылатые ракеты Х- 22, переделанные образцы имеют новый индекс - Х-32. По нашим данным, россияне могут поставлять не более 10 единиц таких модернизированных ракет ежемесячно", - сказал Скибицкий. Однако, по его словам, фактический выпуск некоторых моделей ракет отстает от их планов.

Он также уточнил, что из-за ограниченности запасов и производства некоторых видов ракет Россия вынуждена пересматривать тактику ударов. Во-первых, речь идет о чередовании разного класса ракет. Во-вторых, россияне теперь более тщательно выбирают цели и значительное внимание уделяют определению маршрутов пролета крылатых ракет и БПЛА с целью преодоления нашей системы ПВО.

"В-третьих, они начали быстрее принимать решение о нанесении ударов. Например, когда они получают информацию о необходимости срочного поражения цели, тогда применяются более точные скоростные ракеты, которые нашим подразделениям противовоздушной обороны труднее сбить, как это, например, было недавно в Чернигове. , где ударили крылатой ракетой "Искандер-К", - объяснил Скибицкий.

Он добавил, что ракетные бригады "Искандеров" расположены вдоль всей границы - в Ростовской, Курской, Белгородской областях, а также на наших оккупированных территориях, в том числе в Крыму.

"Соответственно, под угрозой находятся те наши области и районы, которые ближе к линии фронта и украино-российской границы, ведь время подлета этих ракет к цели составляет считанные минуты. Быстро отреагировать на их применение крайне сложно. Враг учится, начинает применять новые подходы и тактические приемы. И вероятнее всего, сейчас россияне меняют методику выбора целей на нашей территории", - рассказал представитель военной разведки.

Подробнее о том, чего ждать от России осенью, читайте в материале РБК-Украина "Энергетика под угрозой. Чем Россия может атаковать Украину осенью и сколько у врага ракет".