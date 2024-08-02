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Россияне вывели в Черное море носители "Калибров": какой возможен одновременный залп ракет

Пятница 02 августа 2024 06:42
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Россияне вывели в Черное море носители "Калибров": какой возможен одновременный залп ракет Фото: Россия вывела в Черное море носители крылатых ракет "Калибр" (росСМИ)
Автор: Валерий Савицкий

Утром 2 августа россияне вывели в Черное море два российских корабля, способных запускать крылатые ракеты "Калибр".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

Указанные два корабля являются носителями крылатых ракет "Калибр", возможен общий залп до 8 ракет.

В то же время, в Азовском море вражеская корабельная группировка отсутствует.

В Средиземном море фиксируются два вражеских корабля. Из них один является носителем ракет "Калибр" общим залпом до 16 ракет.

В ВМС сообщили, что за сутки в интересах РФ проход Керченским проливом осуществили:

  • в Черное море - 6 судов, из них 2 продолжили движение в направлении пролива Босфор;
  • в Азовское море - 6 судов, из них 1 двигалось из пролива Босфор.

Россияне вывели в Черное море носители &quot;Калибров&quot;: какой возможен одновременный залп ракет

"РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS)", - говорится в сообщении.

Напомним, на днях представитель ВМС Украины Дмитрий Плетенчук отметил, что военные готовятся к комбинированному обстрелу со стороны РФ, чего давно не случалось.

В конце июля Россия одновременно вывела в море три подводных лодки, оснащенных крылатыми ракетами.

Кроме того, агрессор сконцентрировался на подводных лодках вместо надводных судов.

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