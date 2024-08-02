Россияне вывели в Черное море носители "Калибров": какой возможен одновременный залп ракет
Утром 2 августа россияне вывели в Черное море два российских корабля, способных запускать крылатые ракеты "Калибр".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.
Указанные два корабля являются носителями крылатых ракет "Калибр", возможен общий залп до 8 ракет.
В то же время, в Азовском море вражеская корабельная группировка отсутствует.
В Средиземном море фиксируются два вражеских корабля. Из них один является носителем ракет "Калибр" общим залпом до 16 ракет.
В ВМС сообщили, что за сутки в интересах РФ проход Керченским проливом осуществили:
- в Черное море - 6 судов, из них 2 продолжили движение в направлении пролива Босфор;
- в Азовское море - 6 судов, из них 1 двигалось из пролива Босфор.
"РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS)", - говорится в сообщении.
Напомним, на днях представитель ВМС Украины Дмитрий Плетенчук отметил, что военные готовятся к комбинированному обстрелу со стороны РФ, чего давно не случалось.
В конце июля Россия одновременно вывела в море три подводных лодки, оснащенных крылатыми ракетами.
Кроме того, агрессор сконцентрировался на подводных лодках вместо надводных судов.
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