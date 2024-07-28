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ВМС фиксируют изменения тактики России в море: что нового придумали оккупанты

Одесса, Воскресенье 28 июля 2024 13:27
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ВМС фиксируют изменения тактики России в море: что нового придумали оккупанты Фото: спикер Военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук (facebook com Taclbery)
Автор: Наталья Юрченко

Россия с приходом нового командующего Военно-морским флотом изменила тактику в Черном и Азовском морях. Оккупанты вместо надводных кораблей делают ставку на подводные лодки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Военно-морских сил Украины Дмитрия Плетенчука в эфире телемарафона.

"У них не такой и большой выбор. Мы видим определенные изменения с приходом нового командующего, которого представил теперь уже бывший глава Министерства обороны РФ Шойгу. Да, они некоторое время эту тактику искали", - сказал он.

Спикер отметил, что сейчас тактика россиян в Черном и Азовском море сведена к присутствию только подлодок, которые сложнее найти и уничтожить.

"Так же это была тактика увеличения применения авиационной компоненты, тактика обстрелов с территории Крыма и применения оперативно-тактического комплекса "Искандер". Они ищут способ противодействовать", - заявил Плетенчук.

Спикер добавил, что в Азово-Черноморском регионе осталась одна локация для пребывания российских кораблей - это порт Новороссийска. Корабли из этой базы выходят редко и только для кратковременных действий.

Попытки России оккупировать море

Россия с начала полномасштабного вторжения не только начала наземное наступление, но фактически заблокировала Черное и Азовское моря. Оккупанты обстреливают Украину из акватории морей, используя крылатые ракеты "Калибр".

Украине удалось разблокировать судоходство в Черном море. Этому предшествовало много операций Сил обороны по уничтожению российских кораблей и освобождение острова Змеиный.

Напомним, в апреле российский диктатор Владимир Путин назначил нового главнокомандующего Военно-морским флотом РФ и командующего Черноморским флотом России.

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