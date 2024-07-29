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РФ впервые вывела в море сразу три подводные лодки с крылатыми ракетами, - Плетенчук

Понедельник 29 июля 2024 11:29
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РФ впервые вывела в море сразу три подводные лодки с крылатыми ракетами, - Плетенчук Фото: спикер Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук (facebook com Taclbery)
Автор: Валерия Полищук

Россия впервые вывела в море одновременно три подводные лодки, которые оснащены крылатыми ракетами.

Об этом заявил спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Facebook.

"Враг впервые вывел в море сразу 3 подводные лодки, которые являются носителями крылатых ракет. Фактически, это все имеющиеся в Азово-Черноморском регионе. Иногда черноморский флот называют подводным. Теперь это правда", - отметил он.

Корабли РФ в Черном море

29 июля в Черном море обнаружены два российских военных корабля, оснащенных крылатыми ракетами типа "Калибр". Военные уточнили, что общее количество ракет, выпущенных этими кораблями в Черноморском регионе, составляет до 8 штук.

Ранее Плетенчук сообщил об изменении тактики РФ в Черном и Азовском морях. По его словам, захватчики вместо надводных кораблей теперь сосредоточились на подлодках.

Кроме того, 24 июля ВМС Украины заявило, что в Азовском море больше нет российских военных судов, поскольку противник, вероятно, начал что-то подозревать.

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