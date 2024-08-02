Росіяни вивели у Чорне море носії "Калібрів": який можливий одночасний залп ракет

Вранці 2 серпня росіяни вивели у Чорне море два російських корабля, здатних запускати крилаті ракети "Калібр".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Військово-морських сил Збройних сил України.

Зазначені два кораблі є носіями крилатих ракет "Калібр", можливий загальний залп до 8 ракет.

Водночас, в Азовському морі вороже корабельне угруповання відсутнє.

У Середземному морі фіксуються два ворожих кораблі. З них один є носієм ракет "Калібр" загальним залпом до 16 ракет.

У ВМС повідомили, що за добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

до Чорного моря - 6 суден, з них 2 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;

до Азовського моря - 6 суден, з них 1 рухалось з протоки Босфор.

"РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS)", - йдеться у повідомленні.