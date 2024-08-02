Росіяни вивели у Чорне море носії "Калібрів": який можливий одночасний залп ракет
Вранці 2 серпня росіяни вивели у Чорне море два російських корабля, здатних запускати крилаті ракети "Калібр".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Військово-морських сил Збройних сил України.
Зазначені два кораблі є носіями крилатих ракет "Калібр", можливий загальний залп до 8 ракет.
Водночас, в Азовському морі вороже корабельне угруповання відсутнє.
У Середземному морі фіксуються два ворожих кораблі. З них один є носієм ракет "Калібр" загальним залпом до 16 ракет.
У ВМС повідомили, що за добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря - 6 суден, з них 2 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря - 6 суден, з них 1 рухалось з протоки Босфор.
"РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS)", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, днями речник ВМС України Дмитро Плетенчук зазначив, що військові готуються до комбінованого обстрілу з боку РФ, чого давно не траплялося.
Наприкінці липня Росія одночасно вивела в море три підводних човни, оснащених крилатими ракетами.
Крім того, агресор сконцентрувався на підводних човнах замість надводних суден.
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