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Росіяни вивели у Чорне море носії "Калібрів": який можливий одночасний залп ракет

П'ятниця 02 серпня 2024 06:42
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Росіяни вивели у Чорне море носії "Калібрів": який можливий одночасний залп ракет Фото: Росія вивела у Чорне море носії крилатих ракет "Калібр" (росЗМІ)
Автор: Валерій Савицький

Вранці 2 серпня росіяни вивели у Чорне море два російських корабля, здатних запускати крилаті ракети "Калібр".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Військово-морських сил Збройних сил України.

Зазначені два кораблі є носіями крилатих ракет "Калібр", можливий загальний залп до 8 ракет.

Водночас, в Азовському морі вороже корабельне угруповання відсутнє.

У Середземному морі фіксуються два ворожих кораблі. З них один є носієм ракет "Калібр" загальним залпом до 16 ракет.

У ВМС повідомили, що за добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря - 6 суден, з них 2 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря - 6 суден, з них 1 рухалось з протоки Босфор.

Росіяни вивели у Чорне море носії &quot;Калібрів&quot;: який можливий одночасний залп ракет

"РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS)", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, днями речник ВМС України Дмитро Плетенчук зазначив, що військові готуються до комбінованого обстрілу з боку РФ, чого давно не траплялося.

Наприкінці липня Росія одночасно вивела в море три підводних човни, оснащених крилатими ракетами.

Крім того, агресор сконцентрувався на підводних човнах замість надводних суден.

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