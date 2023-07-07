Россияне выпустили по Украине 18 "Шахедов", часть из них удалось уничтожить
Российские оккупанты этой ночью выпустили по территории Украины 18 иранских дронов "Шахед". При этом 12 из них уничтожили наши защитники.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Сообщается, что в ночь на 7 июля российские военные атаковали Украину иранскими ударными беспилотниками с юго-восточного направления (Приморско-Ахтарск, Краснодарский край).
В общей сложности они выпустили 18 "Шахедов".
В южных и восточных регионах работала ПВО.
В результате боевой работы подразделения зенитных ракетных войск, истребительная авиация и мобильные огневые группы Воздушных сил уничтожили 12 ударных БПЛА Shahed-136/131.
Ночная атака россиян
Сегодня ночью в ряде областей Украины объявляли воздушную тревогу. В Воздушных силах предупреждали об опасности применения россиянами ударных дронов.
Утром стало известно, что украинские военные сбили шесть "Шахедов" в небе над Днепропетровской областью. При этом обломки дрона упали на автомобиль, в результате чего погибли два человека.
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