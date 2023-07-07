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Россияне выпустили по Украине 18 "Шахедов", часть из них удалось уничтожить

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Пятница 07 июля 2023 08:23
Россияне выпустили по Украине 18 "Шахедов", часть из них удалось уничтожить Фото: россияне выпустили по Украине 18 "Шахедов" (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские оккупанты этой ночью выпустили по территории Украины 18 иранских дронов "Шахед". При этом 12 из них уничтожили наши защитники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Сообщается, что в ночь на 7 июля российские военные атаковали Украину иранскими ударными беспилотниками с юго-восточного направления (Приморско-Ахтарск, Краснодарский край).

В общей сложности они выпустили 18 "Шахедов".

В южных и восточных регионах работала ПВО.

В результате боевой работы подразделения зенитных ракетных войск, истребительная авиация и мобильные огневые группы Воздушных сил уничтожили 12 ударных БПЛА Shahed-136/131.

Ночная атака россиян

Сегодня ночью в ряде областей Украины объявляли воздушную тревогу. В Воздушных силах предупреждали об опасности применения россиянами ударных дронов.

Утром стало известно, что украинские военные сбили шесть "Шахедов" в небе над Днепропетровской областью. При этом обломки дрона упали на автомобиль, в результате чего погибли два человека.

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дрони Воздушные силы Украины
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