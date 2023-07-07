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В ряде областей Украины объявлена воздушная тревога. Предупреждают об угрозе беспилотников

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Пятница 07 июля 2023 01:40
В ряде областей Украины объявлена воздушная тревога. Предупреждают об угрозе беспилотников Фото: в ряды областей Украины объявлена воздушная тревога (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Воздушная тревога в ряде областей Украины была объявлена в ночь на пятницу, 7 июля. Есть угроза вражеских атак с применением ударных дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на карту воздушных тревог.

В большинстве южных областей сигнал воздушной тревоги был объявлен еще до полуночи. В 01:28 воздушная тревога была объявлена в Киевской области.

В воздушных силах предупредили об опасности применения войсками РФ ударных беспилотников для атаки по городам Украины.

Также тревоги объявлены в Херсонской, Николаевской, Одесской, Кировоградской и Черкасской областях.

Обновлено 0 2:13

В Одессе и области был отменен сигнал воздушной тревоги. Мониторинговые телеграмм каналы сообщают о работе ПВО в Киевской области.

Также тревога отменена в Херсонской области.

В ряде областей Украины объявлена воздушная тревога. Предупреждают об угрозе беспилотников

Фото: карта тревог в Украине (alerts.in.ua)

Ракетный удар РФ по Львову

Во Львове минувшей ночью, 6 июля, прогремели взрывы во время масштабной воздушной тревоги в Украине. РФ атаковала областной центр ракетами "Калибр", попавшими в жилую многоэтажку. Силы противовоздушной обороны сбили 7 из 10 вражеских ракет.

Впоследствии стало известно, что количество жертв уже возросло до пяти человек. Уже вечером глава Львовской ОВ сообщил, что во время разборки завалов во Львове спасатели обнаружили тело еще одной погибшей в результате ночных обстрелов армии РФ.

Все, что известно о ночной атаке РФ на Львов, можно узнать в материале РБК-Украина.

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Война России против Украины воздушная тревога
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