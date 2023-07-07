Над Днепропетровской областью сбили 6 "Шахедов". Из-за падения обломков есть погибшие

В небе над Днепропетровской областью украинские защитники сбили шесть вражеских дронов типа "Шахед", которые РФ запускала во время очередной воздушной атаки. Обломки беспилотника упали на авто, в результате чего погибли два человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской областной военной администрации Сергея Лысака .

По словам чиновника, автомобиль во время падения на него обломков вражеского беспилотника двигался по трассе. Два человека погибли.

Кроме того, загорелась сухая трава, но возгорание было потушено.

Также глава ОВА сообщил, что еще один "Шахед" попал по частному предприятию в Криворожском районе. В результате чего произошел пожар, который уже потушили.

"Пламя охватило более 100 кв.м и достигало 4-метровой высоты. Его ГСЧС-ники уже обуздали. Никто не пострадал", - говорится в публикации.

Последствия падения обломков вражеского дрона на авто в Днепропетровской области (фото: t.me/dnipropetrovskaODA)

Воздушные атаки РФ по Украине

Этой ночью, 7 июля, в разных областях Украины снова была объявлена воздушная тревога. В командовании Воздушных сил ВСУ сообщили об угрозе вражеских атак с применением ударных дронов.

В разных регионах сообщалось о работе ПВО и звуках взрывов. В частности, в криворожских пабликах писали о взрывах за городом.

Эта очередная российская воздушная атака произошла после вчерашних ударов с применением ракет "Калибр" и дронов-камикадзе. В частности, в ночь на 6 июля во Львове было попадание 3 российских ракет. Это привело к десяти жертвам и десяткам пострадавших. Были существенные разрушения гражданской инфраструктуры.

Еще один "Калибр" попал в частный дом в Черкасской области. В результате обошлось без пострадавших и жертв.

Все, что известно о ночной атаке РФ на Львов 6 июля, можно узнать в материале РБК-Украина.