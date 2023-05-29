Обстрел Киева: Россия изменила тактику во время 16-й атаки на город за май

Россия поменяла тактику во время атаки на Киев днем в понедельник, 29 мая, изменив своей "привычке" обстреливать город ночью. Это уже 16 удар по столице за май.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГВА .

Что известно об атаке

Обстрел Киева днем, 29 мая, стал 16-м с начала мая и произошел буквально через 6 часов после аналогичного удара по Киеву ночью. Предварительно, все вражеские цели, летевшие на столицу были сбиты. Попаданий по объектам в Киеве, по данным начальника КГВА Сергея Попко, удалось избежать.

При этом враг атаковал Киев с севера из оперативно-тактического комплекса "Искандер", ракеты которого летели по баллистической траектории.

Тактика России

Тактика России при ударе днем 29 мая явно отличалась уже от "привычных" ночных атак.

"После длительных исключительно ночных нападений, нанес удар по мирному городу днем, когда большинство жителей находились на работе и на улицах", - констатировал Попко.

При этом, по его мнению, российские войска, таким образом явно демонстрируют, что нацелены на уничтожение гражданского населения.

Последствия атаки

Во время работы ПВО обломки сбитых российских целей нашли в Оболонском, Днепровском и Деснянском районах.

"Зафиксировано падение обломков в разных районах города. В Оболонском районе три случая, по одному - в Деснянском и Днепровском", - добавил Попко.