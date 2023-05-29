В Киеве взрывы, работает ПВО. В ряде областей объявлена тревога

Воздушная тревога была объявлена в Киеве и еще ряде областей. Ранее военные предупредили об угрозе ракетной атаки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.

Уровень ракетной угрозы чрезвычайно высок

Как предупредили в ОК "Юг", по состоянию на 10:00 в Черном море на боевом дежурстве находятся уже три ракетоносителя - 2 надводных, 1 подводный. Суммарный залп - до 20 "Калибров".

"Уровень ракетной угрозы чрезвычайно высок. Следим за обстановкой, не паникуем, реагируем адекватно и оперативно. Враг продолжает давление, у нас крепнет сопротивление", - говорилось в сообщении.

В Киеве раздаются взрывы

После оглашения воздушной тревоги жители Киева услышали мощный взрыв. После него прогремели еще ряд взрывов.

Работает ПВО

Между тем, Киевская городская военная администрация сообщает о работе ПВО и призывает оставаться в укрытиях.

"В Киеве работает ПВО! Находитесь в укрытиях", - говорится в сообщении.

В свою очередь руководитель ОП Андрей Ермак призывает не снимать работу ПВО.

Кличко подтверждает взрывы в центре города

"Взрывы в городе! В центральных районах. Оставайтесь в укрытиях!" - написал мэр города Виталий Кличко.

Карта воздушных тревог расширяется

По состоянию на 11:26 она выглядит так:

Атака на Киев продолжается

"Экстренные службы выехали на вызов вблизи центра столицы. Атака на Киев продолжается. Не покидайте укрытий!" - пишет мэр Виталий Кличко.

Впоследствии он добавил, что в Оболонском районе есть сообщения о падении обломков ракеты на проезжую часть дороги. Все службы направляются на место.

В Черниговской области работает ПВО

"На Черниговщине работает ПВО! Сохраняйте спокойствие и находитесь в укрытиях до отбоя тревоги", - говорится в сообщении ОК "Север".

В Оболонском районе Киева гасят обломки ракеты

"Спасательно-пожарные службы тушат обломки пылающих на проезжей части дороги в Оболонском районе ракеты", - информирует Кличко.

КГГА показала фото обломков ракеты в столице

Фото: обломки ракеты, упавшей на проезжую часть в Киеве (t.me/KyivCityOfficial)

Предварительная информация о последствиях атаки на Киев

По данным КГВА в результате работы противовоздушной обороны по сбитию вражеских целей произошло падение обломков в Подольском районе. Информация по пострадавшим и повреждениям уточняется.

Тем временем в Оболонском р-не обломки ракеты упали на проезжую часть.

Все экстренные службы работают на местах. Информация по разрушениям и пострадавшим уточняется.

Киевлян призывают находиться в укрытиях отбоя воздушной тревоги.

Спасатели прибыли на место падения ракеты в Оболонском районе

Фото: тушение обломков в Оболонском районе столицы (t.me/VA_Kyiv)

В Деснянском районе Киева работает ПВО

"Взрывы в Деснянском районе. Работало ПВО", - пишет Кличко.

В Подольском районе Киева есть возгорание здания. Известно о раненом

"В Подольском районе столицы в результате падения обломков произошло возгорание на крыше 2-х этажного здания. Пожар локализован", - информирует КМВА.

Тем временем КГГА сообщает об одном раненом в Подольском районе столице, его госпитализировали.

Также в этом районе обломки ракеты упали на проезжую часть дороги. Службы направляются на место.

В одном из районов Киевской области произошел пожар

"Ракетная угроза продолжается. В одном из районов Киевской области в результате атаки оккупантов поврежден дом. Вспыхнул огонь. Пострадавших нет", - написал глава полиции Киевской области Андрей Небытов.

На месте работает полиция и экстренные службы. Спасатели уже ликвидировали пожар.

Напомним, что в ночь на 29 мая российские войска массированно обстреливали Украину. Оккупанты выпустили около 40 крылатых ракет и 35 иранских дронов. Таким образом враг пытался попасть по военным объектам и объектам критической инфраструктуры.

Как итог, россияне ударили по объектам Хмельницкой области. Один из них - военный.

В Одессе обломки БПЛА повредили портовую инфраструктуру, а в Киеве удалось уничтожить все воздушные цели. Все детали ночной атаки - читайте в материале РБК-Украина.

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