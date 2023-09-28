ua en ru
Чт, 28 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Россияне выпустили по Херсонской области более 600 снарядов: есть погибшие

Четверг 28 сентября 2023 07:46
UA EN RU
Россияне выпустили по Херсонской области более 600 снарядов: есть погибшие Фото: россияне выпустили по Херсонской области 604 снаряда (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

За 27 сентября россияне выпустили по Херсонской области 603 снаряда из разных типов вооружений - погибли два человека, один получил ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Херсонской ОВ Александра Прокудина.

По его словам, россияне совершили 109 обстрелов, выпустив 604 снаряда из минометов, артиллерии, "Градов", танков, БМП, авиации и БПЛА. По городу Херсон враг выпустил 33 снаряда.

"Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; территорию свода и объект критической инфраструктуры в Херсоне. Из-за российской агрессии 2 человека погибли, еще 1 - получил ранения", - заявил Прокудин.

Обстрел Херсона 27 сентября

Вечером 27 сентября Прокудин заявил, что город находится под массированным обстрелом со стороны россиян. В воздушном пространстве области фиксировали вражескую авиацию. Позже стало известно об одном погибшем и одном раненом.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении отметил, что в последние дни россияне стали особенно жестоко избивать по Херсонской области.

"Артиллерия, управляемые авиабомбы. По домам, фермам, по обычным магазинам и инфраструктуре. Сознательный террор оккупанта. Мои соболезнования всем, кто потерял родных и близких", - сказал президент.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Херсон Херсонская область Война России против Украины
NEWS
ВСУ, вероятно, совершили прорыв на линии Работино-Вербовое: карты боев ISW
ВСУ, вероятно, совершили прорыв на линии Работино-Вербовое: карты боев ISW
DAILY
Осень олигарха. Как Коломойский потерял власть и оказался на скамье подсудимых
Юлия Акимова, Ульяна Безпалько Осень олигарха. Как Коломойский потерял власть и оказался на скамье подсудимых