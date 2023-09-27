Россияне массированно обстреливают Херсон

Российские оккупанты сегодня, 27 сентября, вечером начали массированный обстрел Херсона. В Херсонской области объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Херсонской областной военной администрации Александра Прокудина в Telegram .

"Херсон под массированным обстрелом", - написал чиновник.

Он добавил, что в воздушном пространстве Херсонской области фиксируют вражескую авиацию. Поэтому возможны ракетные удары.

Прокудин призвал жителей региона находится в укрытиях до завершения воздушной тревоги.

Обстрелы Херсона

Напомним, еще осенью прошлого года украинским защитникам удалось деоккупировать правобережье Херсонской области. При этом левобережная часть региона все еще находится под контролем россиян.

Оккупанты часто обстреливают Херсон и другие населенные пункты области из артиллерии, авиации и не только. В результате таких атак гибнут мирные жители.

В частности, вчера, 26 сентября, из-за обстрела жилого квартала Херсона ранения получили три человека.