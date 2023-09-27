ua en ru
Чт, 28 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Сознательный террор оккупанта. Зеленский отреагировал на обстрелы Херсонской области

Среда 27 сентября 2023 22:37
UA EN RU
Сознательный террор оккупанта. Зеленский отреагировал на обстрелы Херсонской области Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

В эти дни Россия с особой жестокостью обстреливает Херсон и другие населенные пункты области. Это сознательный террор оккупанта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.

Глава Украины провел утренний селектор, на котором докладывали военные, СБУ, МВД. В частности, о российских обстрелах и ликвидации их последствий.

Отдельное внимание они уделили Херсону и области. В эти дни Россия с особой жестокостью обстреливает Херсон, Берислав, села Херсонской области.

"Артиллерия, управляемые авиабомбы. По домам, фермам, по обычным магазинам и инфраструктуре. Сознательный террор оккупанта. Мои соболезнования всем, кто потерял родных и близких", - сказал президент.

Он поблагодарил каждого, кто работает и в Херсонской области, и во всех других наших регионах, которые подвергаются подобным ударам.

Обстрелы Херсона

Напомним, еще осенью прошлого года украинским защитникам удалось деоккупировать правобережье Херсонской области. При этом левобережная часть региона все еще находится под контролем россиян.

Оккупанты часто обстреливают Херсон и другие населенные пункты области из артиллерии, авиации и не только. В результате таких атак гибнут мирные жители.

В частности, вчера, 26 сентября, из-за обстрела жилого квартала Херсона ранения получили три человека.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Российская Федерация Херсонская область Война в Украине
NEWS
Россия хочет вернуться в Совет ООН по правам человека. МИД напомнил, где ее место
Россия хочет вернуться в Совет ООН по правам человека. МИД напомнил, где ее место
DAILY
Владимир Кудрицкий: У нас есть понимание, по каким объектам энергетики могут бить россияне
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Владимир Кудрицкий: У нас есть понимание, по каким объектам энергетики могут бить россияне