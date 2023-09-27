Сознательный террор оккупанта. Зеленский отреагировал на обстрелы Херсонской области

В эти дни Россия с особой жестокостью обстреливает Херсон и другие населенные пункты области. Это сознательный террор оккупанта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского .

Глава Украины провел утренний селектор, на котором докладывали военные, СБУ, МВД. В частности, о российских обстрелах и ликвидации их последствий.

Отдельное внимание они уделили Херсону и области. В эти дни Россия с особой жестокостью обстреливает Херсон, Берислав, села Херсонской области.

"Артиллерия, управляемые авиабомбы. По домам, фермам, по обычным магазинам и инфраструктуре. Сознательный террор оккупанта. Мои соболезнования всем, кто потерял родных и близких", - сказал президент.

Он поблагодарил каждого, кто работает и в Херсонской области, и во всех других наших регионах, которые подвергаются подобным ударам.

Обстрелы Херсона

Напомним, еще осенью прошлого года украинским защитникам удалось деоккупировать правобережье Херсонской области. При этом левобережная часть региона все еще находится под контролем россиян.

Оккупанты часто обстреливают Херсон и другие населенные пункты области из артиллерии, авиации и не только. В результате таких атак гибнут мирные жители.

В частности, вчера, 26 сентября, из-за обстрела жилого квартала Херсона ранения получили три человека.