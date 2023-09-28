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Росіяни випустили по Херсонській області понад 600 снарядів: є загиблі

Четвер 28 вересня 2023 07:46
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Росіяни випустили по Херсонській області понад 600 снарядів: є загиблі Фото: росіяни випустили по Херсонській області 604 снаряди (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

За 27 вересня росіяни випустили по Херсонській області 603 снаряди з різних типів озброєнь - загинуло дві людини, одна дістала поранень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.

За його словами, росіяни здійснили 109 обстрілів, випустивши 604 снаряди з мінометів, артилерії, "Градів", танків, БМП, авіації та БПЛА. По місту Херсон ворог випустив 33 снаряди.

"Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; територію зводу та об'єкт критичної інфраструктури у Херсоні. Через російську агресію 2 людини загинули, ще 1 - дістала поранення", - заявив Прокудін.

Обстріл Херсона 27 вересня

Ввечері 27 вересня Прокудін заявив, що місто перебуває під масованим обстрілом з боку росіян. В повітряному просторі області фіксували ворожу авіацію. Пізніше стало відомо про одного загиблого і одного пораненого.

Президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні зазначив, що останніми днями росіяни почали особливо жорстоко бити по Херсонській області.

"Артилерія, керовані авіабомби. По будинках, фермах, по звичайних магазинах та інфраструктурі. Свідомий терор окупанта. Мої співчуття всім, хто втратив рідних і близьких", - сказав президент.

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