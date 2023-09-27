Ночной обстрел Херсона: есть погибший и раненый
Ночью 27 сентября россияне обстреляли Херсон и область - погиб по меньшей мере один человек, другой получил ранения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Херсонской ОВ Александра Прокудина.
Он отметил, что 41-летний мужчина погиб на пороге собственного дома. Еще одному 27-летнему мужчине медицинскую помощь оказали на месте, в дальнейшем он будет лечиться амбулаторно.
Также россияне сбросили семь авиабомб в районе Николаевки Бериславского района.
"Информация о пострадавших и разрушениях уточняется", - сообщил Прокудин.
Обстрел Херсона 27 сентября
Вечером 27 сентября Прокудин заявил, что город находится под массированным обстрелом со стороны россиян. В воздушном пространстве области фиксировали вражескую авиацию.
Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении отметил, что в последние дни россияне стали особенно жестоко избивать по Херсонской области.
"Артиллерия, управляемые авиабомбы. По домам, фермам, по обычным магазинам и инфраструктуре. Сознательный террор оккупанта. Мои соболезнования всем, кто потерял родных и близких", - сказал президент.
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