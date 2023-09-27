ua en ru
Чт, 28 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Ночной обстрел Херсона: есть погибший и раненый

Среда 27 сентября 2023 23:28
UA EN RU
Ночной обстрел Херсона: есть погибший и раненый Фото: в результате обстрела Херсона погиб мужчина (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Ночью 27 сентября россияне обстреляли Херсон и область - погиб по меньшей мере один человек, другой получил ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Херсонской ОВ Александра Прокудина.

Он отметил, что 41-летний мужчина погиб на пороге собственного дома. Еще одному 27-летнему мужчине медицинскую помощь оказали на месте, в дальнейшем он будет лечиться амбулаторно.

Также россияне сбросили семь авиабомб в районе Николаевки Бериславского района.

"Информация о пострадавших и разрушениях уточняется", - сообщил Прокудин.

Обстрел Херсона 27 сентября

Вечером 27 сентября Прокудин заявил, что город находится под массированным обстрелом со стороны россиян. В воздушном пространстве области фиксировали вражескую авиацию.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении отметил, что в последние дни россияне стали особенно жестоко избивать по Херсонской области.

"Артиллерия, управляемые авиабомбы. По домам, фермам, по обычным магазинам и инфраструктуре. Сознательный террор оккупанта. Мои соболезнования всем, кто потерял родных и близких", - сказал президент.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Херсон вибухи
NEWS
Россия хочет вернуться в Совет ООН по правам человека. МИД напомнил, где ее место
Россия хочет вернуться в Совет ООН по правам человека. МИД напомнил, где ее место
DAILY
Владимир Кудрицкий: У нас есть понимание, по каким объектам энергетики могут бить россияне
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Владимир Кудрицкий: У нас есть понимание, по каким объектам энергетики могут бить россияне