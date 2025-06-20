Россияне придумали циничное оправдание удара КАБами по Херсонской ОВА

Оккупанты сделали циничное заявление о собственной атаке и уничтожении здания Херсонской ОВА, которое произошло 5 июня. Они утверждают, что в здании обладминистрации был так называемый "пункт управления беспилотниками" и "иностранные наемники".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации (ЦПД).
Так, 5 июня российские захватчики нанесли мощный террористический удар по зданию Херсонской областной военной администрации. Уже после этого "глава" оккупационной администрации Владимир Сальдо заявил, что в подвале здания якобы находился пункт управления беспилотниками и "иностранные наемники".
В ЦПД отметили, что это типичная пропагандистская ложь, которая не имеет никакого отношения к реальности.
Там объяснили, что здание Херсонской ОВА давно не использовалось, поэтому атака двумя КАБ-снарядами не имела никакого смысла с военной точки зрения. Настоящая цель россиян - посеять страх, терроризировать мирное население и сделать город опасным для жизни.
"Оправдывая такие действия вымышленной военной целесообразностью, на самом деле враг стремится запугать людей и сделать Херсон непригодным для жизни", - говорится в сообщении.
В Центре напомнили, что враг методично терроризирует население Херсона, обстреливая город из всего имеющегося оружия и устраивая "охоту" на гражданских FPV-дронами.
Утром, 5 июня, российские войска ударили по центру Херсона четырьмя управляемыми авиабомбами. Попали в здание областной государственной администрации и частично ее разрушили. Также тогда были повреждены дома и магазины, которые расположены рядом.
Уже днем российские войска нанесли повторный удар по зданию Херсонской ОВА. Оно было уничтожено.
Недавно в Минобороны РФ сделали циничное заявление о массированной атаке по Украине ночью 17 июня, заявив о якобы ударах "по объектам военно-промышленного комплекса" в Киевской и Запорожской областях, а также о "достижении цели ударов".
На самом деле только в Киеве погибло 28 погибших людей и пострадали еще 134.
Всего в столице было повреждено 26 образовательных учреждений, подверглись разрушениям спортивные и художественные лицеи, детские сады, школы, а также профессионально-технические заведения в Шевченковском, Дарницком, Соломенском, Днепровском и Святошинском районах.
18 июня в Киеве был объявлен День траура.
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