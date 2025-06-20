Россияне придумали циничное оправдание удара КАБами по Херсонской ОВА

Так, 5 июня российские захватчики нанесли мощный террористический удар по зданию Херсонской областной военной администрации. Уже после этого "глава" оккупационной администрации Владимир Сальдо заявил, что в подвале здания якобы находился пункт управления беспилотниками и "иностранные наемники".

В ЦПД отметили, что это типичная пропагандистская ложь, которая не имеет никакого отношения к реальности.

Там объяснили, что здание Херсонской ОВА давно не использовалось, поэтому атака двумя КАБ-снарядами не имела никакого смысла с военной точки зрения. Настоящая цель россиян - посеять страх, терроризировать мирное население и сделать город опасным для жизни.

"Оправдывая такие действия вымышленной военной целесообразностью, на самом деле враг стремится запугать людей и сделать Херсон непригодным для жизни", - говорится в сообщении.

В Центре напомнили, что враг методично терроризирует население Херсона, обстреливая город из всего имеющегося оружия и устраивая "охоту" на гражданских FPV-дронами.