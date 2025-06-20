Росіяни вигадали цинічне виправдання удару КАБами по Херсонській ОВА

Окупанти зробили цинічну заяву про власну атаку та знищення будівлі Херсонської ОВА, що сталося 5 червня. Вони стверджують, що в будівлі обладміністрації був так званий "пункт управління безпілотниками" та "іноземні найманці".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації (ЦПД).
Так, 5 червня російські загарбники завдали потужного терористичного удару по будівлі Херсонської обласної військової адміністрації. Вже після цього "очільник" окупаційної адміністрації Володимир Сальдо заявив, що в підвалі будівлі нібито знаходився пункт управління безпілотниками і "іноземні найманці".
У ЦПД наголосили, що це типова пропагандистська брехня, яка не має жодного стосунку до реальності.
Там пояснили, що будівля Херсонської ОВА давно не використовувалася, тому атака двома КАБ-снарядами не мала жодного сенсу з військового погляду. Справжня мета росіян - посіяти страх, тероризувати мирне населення і зробити місто небезпечним для життя.
"Виправдовуючи такі дії вигаданою воєнною доцільністю, насправді ворог прагне залякати людей і зробити Херсон непридатним для життя", - йдеться у повідомленні.
У Центрі нагадали, що ворог методично тероризує населення Херсона, обстрілюючи місто з усієї наявної зброї та влаштовуючи "полювання" на цивільних FPV-дронами.
Вранці, 5 червня, російські війська вдарили по центру Херсона чотирма керованими авіабомбами. Поцілили у будівлю обласної державної адміністрації й частково її зруйнували. Також тоді були пошкоджені будинки та магазини, які розташовані поряд.
Вже вдень російські війська завдали повторного удару по будівлі Херсонської ОВА. Її було знищено.
Нещодавно у Міноборони РФ зробили цинічну заяву про масовану атаку по Україні вночі 17 червня, заявивши про нібито удари "по об'єктах військово-промислового комплексу" у Київській та Запорізькій областях, а також про "досягнення мети ударів".
Насправді тільки у Києві загинуло 28 загиблих людей та постраждали ще 134.
Загалом у столиці було пошкоджено 26 освітніх закладів, зазнали руйнувань спортивні та мистецькі ліцеї, дитячі садочки, школи, а також професійно-технічні заклади у Шевченківському, Дарницькому, Солом'янському, Дніпровському та Святошинському районах.
18 червня у Києві було оголошено День жалоби.
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