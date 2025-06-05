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Россияне ударили КАБом по зданию Херсонской ОВА (фото, видео)

Украина, Четверг 05 июня 2025 10:20
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Россияне ударили КАБом по зданию Херсонской ОВА (фото, видео) Фото: россияне попали КАБом по зданию ОВА (соцсети)
Автор: Ірина Глухова

Утром, 5 июня, российские войска нанесли очередной удар по Херсону. Одной из целей стало здание областной военной администрации в самом сердце города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Херсонской ОВА Александра Прокудина.

На обнародованных фото видны последствия мощного удара по Херсону - вражеская управляемая авиабомба (КАБ) нанесла значительные разрушения зданию областной администрации. Центральная часть крыши здания полностью разрушена, частично обвалился фасад, выбиты окна и видны серьезные повреждения стен.

Площадь перед администрацией покрыта обломками, на земле - следы от взрывной волны.

Издание "Суспільне" показало, как выглядит здание ОВА после утреннего удара управляемыми авиабомбами по центру Херсона.

Фото: последствия попадания российской авиабомбы по зданию ХОВА (t.me/suspilnekherson)

Прокудин сообщил, что всего за 15 минут по центру Херсона ударили четыре российские авиабомбы. Основной удар пришелся на здание областной администрации, которое уже неоднократно становилось мишенью россиян и претерпело еще большие разрушения.

Кроме того, полностью разрушен подъезд многоэтажки. В соседних домах - выбитые окна и посеченные фасады. На месте работает оперативный штаб Херсонской ОВА.

По состоянию на сейчас известно о двух раненых мужчинах в возрасте 74 и 68 лет - их состояние контролируют медики. Также благодаря оперативным действиям спасателей удалось освободить из подвального помещения четырех человек. В медицинской помощи они не нуждались.

РБК-Украина уже сообщало, что в Херсоне зафиксировали попадание четырех управляемых авиабомб. Повреждены по меньшей мере пять многоквартирных домов, админздание и здание учебного заведения.

Предыдущие атаки россиян на Херсонскую область

Российские войска 4 июня 2025 года в очередной раз обстреляли населенные пункты Херсонской области. По данным следствия, удары были нанесены с использованием дронов, артиллерии, реактивных систем залпового огня и минометов.

РБК-Украина сообщало, что российская армия вечером понедельника, 2 июня, дроном атаковала медицинскую машину в центре Херсона. Погиб водитель транспорта.

Ранее в результате обстрелов Херсонщины пострадали два человека, один из которых в тяжелом состоянии.

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