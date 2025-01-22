В Украине опровергли фейк россиян о массовом исчезновении подростков из-за мобилизации

Российская пропаганда распространяет дезинформацию о якобы массовом исчезновении подростков в Сумской области, которые были "силой мобилизованы в ВСУ". Эта информация является откровенным фейком.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Центра противодействия дезинформации СНБО Украины

Как сообщили в ЦПД, россияне распространяют дезинформацию о якобы массовом исчезновении подростков в Сумской области. По словам пропагандистов, эти подростки исчезли в январе 2025 года и якобы они были силой мобилизованы в ВСУ.

"Эта информация является откровенным фейком", - отметили в Центре.

Там отметили, что в качестве "доказательств" пропагандисты демонстрируют скриншоты сообщений об исчезновении подростков. Но они являются подделками, созданными с помощью программы по редактированию изображений.

Взяв несколько реальных объявлений об исчезновении подростков в разных регионах Украины в течение 2024 года, пропагандисты изменили в них место и дату.