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В Украине опровергли фейк россиян о массовом исчезновении подростков из-за мобилизации

Среда 22 января 2025 18:28
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В Украине опровергли фейк россиян о массовом исчезновении подростков из-за мобилизации Фото: в Украине опровергли фейк россиян о массовом исчезновении подростков из-за мобилизации (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Российская пропаганда распространяет дезинформацию о якобы массовом исчезновении подростков в Сумской области, которые были "силой мобилизованы в ВСУ". Эта информация является откровенным фейком.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Центра противодействия дезинформации СНБО Украины

Как сообщили в ЦПД, россияне распространяют дезинформацию о якобы массовом исчезновении подростков в Сумской области. По словам пропагандистов, эти подростки исчезли в январе 2025 года и якобы они были силой мобилизованы в ВСУ.

"Эта информация является откровенным фейком", - отметили в Центре.

В Украине опровергли фейк россиян о массовом исчезновении подростков из-за мобилизации

Там отметили, что в качестве "доказательств" пропагандисты демонстрируют скриншоты сообщений об исчезновении подростков. Но они являются подделками, созданными с помощью программы по редактированию изображений.

Взяв несколько реальных объявлений об исчезновении подростков в разных регионах Украины в течение 2024 года, пропагандисты изменили в них место и дату.

Российские фейки

Напомним, недавно россияне распространили фейк о том, что украинские военные якобы убивают жителей Покровского района. Враг хочет использовать мирное население как "живой щит".

Также в декабре россияне запустили фейк о том, что в эфире телемарафона якобы транслировали предупреждение об ударе по Украине ракетой "Орешник". Так враг пытался создать панику среди украинцев.

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