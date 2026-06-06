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Россия атаковала Запорожье, ранены 10-летний мальчик и его отец

15:42 06.06.2026 Сб
1 мин
Куда именно попали россияне на этот раз?
aimg Мария Науменко
Россия атаковала Запорожье, ранены 10-летний мальчик и его отец Фото: спасатели ГСЧС во время ликвидации последствий обстрела (facebook.com/DSNSKHARKIV)
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Во время атаки на Запорожье днем 6 июня российский удар пришелся на здание супермаркета. Среди раненых - ребенок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Запорожской ОГА Ивана Федорова.

По его словам, удар пришелся по крыше одного из супермаркетов города.

В результате атаки также возник пожар в квартире жилого дома, расположенного напротив места попадания.

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Среди пострадавших - 10-летний мальчик. Ребенок получил ранение руки и был госпитализирован.

Кроме того, ранения получил отец мальчика.

Сейчас обоим пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Напомним, утром 6 июня российские войска атаковали Запорожье ударными беспилотниками. Под ударом оказались объекты критической и промышленной инфраструктуры города.

В результате атаки погибли двое работников одного из предприятий. Также из-за попадания дрона произошел пожар на автостоянке вблизи жилого дома, травмы получила женщина. Кроме того, в городе были зафиксированы повреждения инфраструктурных объектов.

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