Россия атаковала Запорожье, ранены 10-летний мальчик и его отец

Фото: спасатели ГСЧС во время ликвидации последствий обстрела (facebook.com/DSNSKHARKIV)

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Во время атаки на Запорожье днем 6 июня российский удар пришелся на здание супермаркета. Среди раненых - ребенок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Запорожской ОГА Ивана Федорова.

По его словам, удар пришелся по крыше одного из супермаркетов города. В результате атаки также возник пожар в квартире жилого дома, расположенного напротив места попадания. Читайте также: Дроны летели с шести направлений, есть прилеты: как ПВО отразила ночной удар РФ Среди пострадавших - 10-летний мальчик. Ребенок получил ранение руки и был госпитализирован. Кроме того, ранения получил отец мальчика. Сейчас обоим пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.