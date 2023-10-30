Россия набирает женщин в ЧВК для отправки на войну против Украины, - британская разведка

Российская частная военная компания (ЧВК) "Редут", которая поддерживается государством и связана с военной разведкой, вербует женщин для отправки на фронт. Они должны будут участвовать в боевых действиях в Украине в составе оккупационных сил.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter (X) Министерства обороны Великобритании.

Речь идет о формируемом в России батальоне "Борз". Он входит в ЧВК "Редут", который, скорее всего, напрямую финансируется Главным разведывательным управлением (ГРУ) РФ.

Недавно были зафиксированы случаи рекрутинга женщин в такое формирование. В рекламных объявлениях в социальных сетях женщин-новобранцев призывают присоединиться к данному батальону для работы снайперами и операторами беспилотных летательных аппаратов.

В британской разведке напомнили, что в марте этого года глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил о дислокации в Украине 1100 женщин, что соответствует лишь примерно 0,3 процента личного состава росармии.

"Как отмечается в рекламе "Редута", в настоящее время они выполняют в основном функции медицинского обеспечения и общественного питания", - говорится в публикации.

В британском оборонном ведомстве добавляют, что остается неясным, будут ли официальные российские силы обороны "стремиться последовать этому примеру и открыть больше боевых ролей для женщин".

Наемники на войне России против Украины

Напомним, в январе британская разведка сообщала, что численность группы "Вагнер" на российско-украинском фронте достигала 50 тысяч человек. Большинство из них были ликвидированы.

Группа "Вагнера" фактически была расформирована после бунта главаря наемников Евгения Пригожина в июне 2023 года.

По данным британской разведки, в последние недели сотни боевиков, ранее связанных группой "Вагнера", начали передислоцироваться в Украину по отдельности и небольшими группами для участия в войне в составе различных российских подразделений. Недавно стало известно, что бывших "вагнеровцев" активно вербуют в подразделения Росгвардии.

Ранее журналистское расследование проектов "Схемы" и "Система" показало, что российская ЧВК "Редут", наемники которой участвуют в войне против Украины, контролируется и финансируется ГРУ Генштаба РФ.

Добавим, что недавно в СМИ рассказали подробности о вербовке женщин в российскую армию в батальон "Борз" в составе подконтрольной Минобороны РФ ЧВК "Редут".