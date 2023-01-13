"Вагнеровцы" начали вербовать женщин-заключенных на войну против Украины, - правозащитники
Руководитель фонда "Русь сидящая" Ольга Романова рассказала, что ЧВК "Вагнера" начал вербовку женщин-заключенных российских тюрьмах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Lrt.Lt.
Сейчас "вагнеровцы" на войну против Украины начали вербовать женщин-заключенных.
"По нашим данным, женщин уже отправляют на фронт, забрали первую партию из Краснодарского края в конце декабря, но мы пока ничего не знаем об их дальнейшей судьбе", - рассказала Романова.
Она также добавила, что их организация "Русь сидящая" еще с начала войны начала получать письма от женщин с просьбой посодействовать их отправке на войну.
Напомним, по данным западных СМИ, бойцы частной военной компании "Вагнера" пока могут составлять четверть всех российских воинов, воюющих против Украины.
Кроме того, СМИ писали, что среди "вагнеровцев", воюющих в Украине, всего 20% контрактников. Остальные – заключенные.
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