"Вагнеровцы" начали вербовать женщин-заключенных на войну против Украины, - правозащитники

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Lrt.Lt.

Сейчас "вагнеровцы" на войну против Украины начали вербовать женщин-заключенных.

"По нашим данным, женщин уже отправляют на фронт, забрали первую партию из Краснодарского края в конце декабря, но мы пока ничего не знаем об их дальнейшей судьбе", - рассказала Романова.