В Сумах прогремели взрывы
В Сумах раздались взрывы 26 марта. В регионе на тот момент была объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на suspilne.media, Воздушные силы ВСУ.
"В Сумах были слышны звуки взрывов", - пишет suspilne.media.
Воздушная тревога
Добавим, что воздушная тревога в Сумской области была объявлена в 12:21, регион снова "позеленел" в 13:12.
В Воздушных силах ВСУ отмечали, что наблюдается активность вражеской тактической авиации вдоль границы.
"Угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых регионов!" - добавляли военные.
Обстрелы Сум
17 марта в Сумах были слышны взрывы во время воздушной тревоги. Российские захватчики нанесли два удара по инфраструктуре города. Несмотря на то, что в Сумах были повреждены объекты гражданской инфраструктуры города, из-за обстрела никто из граждан не пострадал.
Кроме того, из-за обстрела Сум 6 марта пострадали семь человек. Среди раненых - 10-летний ребенок. Тогда в городе были зафиксированы три попадания по разным адресам - по объекту инфраструктуры, два по гражданским объектам.
Отметим, что именно в этот день российские оккупанты впервые атаковали Сумскую область касетными авиабомбами. С воздуха захватчики заминировали два села в Шосткинском районе.
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