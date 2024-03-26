ua en ru
Вт, 26 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Сумах прогремели взрывы

Сумы, Вторник 26 марта 2024 13:20
UA EN RU
В Сумах прогремели взрывы Фото: в Сумах раздались взрывы 26 марта (иллюстрация/Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В Сумах раздались взрывы 26 марта. В регионе на тот момент была объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на suspilne.media, Воздушные силы ВСУ.

"В Сумах были слышны звуки взрывов", - пишет suspilne.media.

Воздушная тревога

Добавим, что воздушная тревога в Сумской области была объявлена в 12:21, регион снова "позеленел" в 13:12.

В Воздушных силах ВСУ отмечали, что наблюдается активность вражеской тактической авиации вдоль границы.

"Угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых регионов!" - добавляли военные.

Обстрелы Сум

17 марта в Сумах были слышны взрывы во время воздушной тревоги. Российские захватчики нанесли два удара по инфраструктуре города. Несмотря на то, что в Сумах были повреждены объекты гражданской инфраструктуры города, из-за обстрела никто из граждан не пострадал.

Кроме того, из-за обстрела Сум 6 марта пострадали семь человек. Среди раненых - 10-летний ребенок. Тогда в городе были зафиксированы три попадания по разным адресам - по объекту инфраструктуры, два по гражданским объектам.

Отметим, что именно в этот день российские оккупанты впервые атаковали Сумскую область касетными авиабомбами. С воздуха захватчики заминировали два села в Шосткинском районе.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сумская область Взрывы
NEWS
Украденный Россией в 2014 году. Что известно о БДК "Константин Ольшанский"
Украденный Россией в 2014 году. Что известно о БДК "Константин Ольшанский"
DAILY
Без США не обойтись. Хватит ли Украине денег в бюджете и какие могут быть альтернативы
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Без США не обойтись. Хватит ли Украине денег в бюджете и какие могут быть альтернативы