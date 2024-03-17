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В Сумах раздались взрывы

Сумы, Воскресенье 17 марта 2024 15:58
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В Сумах раздались взрывы Иллюстративное фото: в Сумах раздался взрыв (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В Сумах были слышны взрывы сегодня днем, 17 марта, во время воздушной тревоги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне. Суми".

Отмечается, что взрывов было несколько. Первый раздался примерно в 15:50, а через две минуты был слышен второй.

В Сумской области и некоторых других регионах продолжается воздушная тревога.

В Сумах раздались взрывы

До этого в командовании Воздушных сил Вооруженных сил Украины предупредили о фиксации активности вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении.

Также военные заявили, что существует угроза применения авиационных средств поражения в регионах.

Российские удары по Сумах и области

Напомним, перед тем, вечером 15 марта, войска РФ нанесли ракетный удар по Конотопу Сумской области. В частности, под атаку попала гражданская инфраструктура города.

Ранее, 14 марта, в результате вражеских обстрелов в Сумской области отключилась высоковольтная линия 330 кВ НЭК "Укрэнерго". Сегодня стало известно, что в результате вчерашних ракетно-авиационных ударов РФ по радиотехническим объектам Сумской области погиб инженер. В общей сложности тогда были повреждены четыре таких системы.

Кроме того, вчера российские войска обстреляли город Середино-Буда в Сумской области. В результате пострадали четыре человека.

Также сообщалось, что в Сумах объявили траур по погибшим в результате атаки россиян 13 марта. На месте трагедии разбирали завалы. 14 марта стало известно, что в Сумах из-под завалов многоэтажки извлекли тело еще одного человека, и общее число жертв увеличилось до трех. В целом аварийно-поисковые работы на месте вражеской атаки продолжались четыре дня.

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