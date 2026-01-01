ua en ru
Россия ударила авиабомбой по пригороду Харькова

Харьков, Четверг 01 января 2026 11:46
Россия ударила авиабомбой по пригороду Харькова
Автор: Валерий Ульяненко

Утром в четверг, 1 января, в Харькове прогремели взрывы в результате удара оккупантами управляемой авиабомбой по пригороду.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Харьковской ОГА Олега Синегубова в Telegram.

"В некоторых районах Харькова были слышны взрывы. По предварительной информации, враг нанес удар КАБ по пригороду", - говорится в сообщении.

Впоследствии Синегубов сообщил, что в результате удара оккупантов есть пострадавший, он получает всю необходимую медицинскую помощь.

По словам главы ОГА, вражеский КАБ попал в землю на территории экопарка в пригороде. Пострадавшую 40-летнюю женщину госпитализировали со взрывной травмой.

Удары россиян по Харькову

Напомним, 26 декабря россияне ударили управляемыми авиабомбами по одной из главных дорог Харькова. В результате вражеского удара погибли два человека, еще трое получили взрывные ранения.

Кроме того, взрывной волной выбило окна в многоквартирных и частных домах, расположенных поблизости. Также загорелись несколько автомобилей.

По словам Синегубова, в районе прилета расположена только гражданская жилая застройка и учебное заведение, при этом нет никаких военных объектов.

Отметим, что РФ регулярно наносит удары по Харькову, применяя для этого беспилотники, ракеты и авиационные бомбы.

В частности, утром 24 декабря в Харькове было слышно несколько взрывов. В направлении города летела вражеская ракета или авиационная бомба.

Кроме того, Россия 24 декабря нанесла серии прицельных ударов по ТЭЦ в пригороде Харькова, в результате чего упало напряжение в энергосистеме города.

Также Терехов сообщал о попадании вражеского дрона типа "Молния" в Слободском районе Харькова. По словам мэра города, были повреждены автомобили и окна в многоэтажном доме.

