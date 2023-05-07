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Оккупанты обстреляли Чугуевский район, есть пострадавшая

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Воскресенье 07 мая 2023 19:17
Оккупанты обстреляли Чугуевский район, есть пострадавшая Фото: Оккупанты обстреляли Чугуевский район (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В воскресенье, 7 мая, российские оккупанты обстреляли Чугуевский район Харьковской области. В результате обстрела пострадал один человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Харьковской области.

Обстрел села Бугаевка Чугуевского района произошел около 14:00. В результате чего получила ранения 67-летняя женщина, она госпитализирована.

При этом сегодня утром российские военнослужащие также подвергли обстрелу с. Волчанские Хутора. В результате обстрела поврежден частный дом.

Фото: Оккупанты обстреляли Чугуевский район (t.me/prokuratura_kharkiv)

Напомним, ранее оккупанты нанесли ракетный удар по Балаклее, в результате чего пострадали по меньшей мере пять человек.

Кроме того, россияне ночью ударили дронами по Дружковке Донецкой области, из-за атаки повреждены дома.

Также РФ выпустила ракеты Х-22 по Николаевской области, одна из них попала в предприятие.

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