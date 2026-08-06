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Россияне ударили по вагону поезда в Лозовой, есть погибшие и пострадавшие

10:47 06.08.2026 Чт
2 мин
Чем враг атаковал поезд?
aimg Татьяна Степанова
Фото: россияне ударили по вагону поезда в Лозовой (t.me/UkrzalInfo)

Российские оккупанты атаковали дронами вагон поезда возле железнодорожного вокзала в Лозовой Харьковской области. Есть погибшие и пострадавшие.

Как передает РБК-Украина , об этом сообщил председатель правления АО "Укрзализныця" Александр Перцовский.

"Прилет в вагон у вокзала Лозовой. Предварительно, 2 погибших и 3 раненых", - сообщил Перцовский.

По его словам, погибли и пострадали железнодорожники.

В то же время глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил о 8 пострадавших: 5 мужчинах и трех женщинах. Среди них тяжелые.

Глава "Укрзализныци" отметил, что на вокзале в Лозовой, который является практически прифронтовым, есть два укрытия и добавили третье. Повышенная опасность и эвакуация была объявлена заранее.

Фото: россияне ударили по вагону поезда в Лозовой (t.me/UkrzalInfo)

Как отметили в УЗ, в результате удара повреждено здание вокзала, контактная сеть и подвижной состав. На месте работают все необходимые службы "Укрзализныци" и спасатели.

В настоящее время движение поездов на станцию Лозовая и со станции Лозовая временно приостановлено. Пассажиров, которые сейчас направляются в Лозовую, просят следить за индивидуальными извещениями в приложении.

Удар по железной дороге в Киевской области

Напомним, в ночь на 5 августа Россия нанесла массированный удар по Киеву и Киевской области. В результате атаки вспыхнули пожары в жилых домах, складских комплексах и офисных помещениях.

Отметим, что вблизи атакованных логистических центров на территории железнодорожной платформы обнаружили погибших.

Под атакой оказались работники предприятий, которые при обстреле находились непосредственно на платформе железнодорожной станции Квитнева в Броварском районе. Они ждали задерживающегося поезда. В результате вражеского обстрела погибли 8 человек.

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