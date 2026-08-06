Россияне ударили по вагону поезда в Лозовой, есть погибшие и пострадавшие

"Прилет в вагон у вокзала Лозовой. Предварительно, 2 погибших и 3 раненых", - сообщил Перцовский.

По его словам, погибли и пострадали железнодорожники.

В то же время глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил о 8 пострадавших: 5 мужчинах и трех женщинах. Среди них тяжелые.

Глава "Укрзализныци" отметил, что на вокзале в Лозовой, который является практически прифронтовым, есть два укрытия и добавили третье. Повышенная опасность и эвакуация была объявлена заранее.

Фото: россияне ударили по вагону поезда в Лозовой (t.me/UkrzalInfo)

Как отметили в УЗ, в результате удара повреждено здание вокзала, контактная сеть и подвижной состав. На месте работают все необходимые службы "Укрзализныци" и спасатели.

В настоящее время движение поездов на станцию Лозовая и со станции Лозовая временно приостановлено. Пассажиров, которые сейчас направляются в Лозовую, просят следить за индивидуальными извещениями в приложении.