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"Укрзализныця" раскрыла новые подробности трагедии на станции Квитневая на Киевщине

18:28 05.08.2026 Ср
2 мин
Под ударом оказались работники логистических центров, которые ночью обстреляли РФ
aimg Валерий Ульяненко
"Укрзализныця" раскрыла новые подробности трагедии на станции Квитневая на Киевщине Иллюстративное фото: ночью враг ударил по Киевской области (Getty Images)
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В результате ночного удара по Киевщине погибли 8 человек. Враг попал по объектам в Броварском районе, под ударом оказались работники предприятий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление "Укрзализныци".

В компании отметили, что российские войска целенаправленно нанесли массированный удар по гражданским логистическим центрам.

Под атакой оказались работники этих предприятий, которые при обстреле находились непосредственно на платформе железнодорожной станции Квитневая в Броварском районе. В результате вражеского обстрела погибли 8 человек.

"На время повышенной опасности массированных комбинированных атак Укрзализныця приостанавливает движение поездов в киевском регионе. Так было и вчера: движение поездов было временно остановлено, а пассажиры эвакуированы", - говорится в заявлении.

В УЗ отметили, что все изменения в расписании сообщали на официальных ресурсах. В настоящее время движение поездов в Киевской области полностью возобновлено.

На малых посадочных платформах нет дежурного персонала железной дороги, поэтому пассажирам следует своевременно и оперативно эвакуироваться.

Правила безопасности для пассажиров

Железнодорожники призывали соблюдать меры безопасности, особенно при угрозе применения баллистического вооружения:

  • при обстреле находиться в укрытиях или по меньшей мере подальше от вокзалов, перронов, платформ и путей;
  • следить за обновлением расписания и задержкой рейсов онлайн, не оставаясь на станциях.

В компании подчеркнули, что мониторинговые центры и дальше будут останавливать движение транспорта в случае фиксации непосредственной угрозы для объектов и людей. Это может вызвать задержки рейсов, но является необходимой мерой для сохранения жизней.

Напомним, в ночь на 5 августа Россия нанесла массированный удар по Киеву и Киевской области. В результате атаки вспыхнули пожары в жилых домах, складских комплексах и офисных помещениях.

Отметим, что вблизи атакованных логистических центров на территории железнодорожной платформы обнаружили погибших. По последним данным, в Киевской области в результате российской атаки погибли по меньшей мере 17 человек, еще 36 получили ранения.

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