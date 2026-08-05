"Укрзализныця" раскрыла новые подробности трагедии на станции Квитневая на Киевщине

В результате ночного удара по Киевщине погибли 8 человек. Враг попал по объектам в Броварском районе, под ударом оказались работники предприятий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление " Укрзализныци ".

В компании отметили, что российские войска целенаправленно нанесли массированный удар по гражданским логистическим центрам.

Под атакой оказались работники этих предприятий, которые при обстреле находились непосредственно на платформе железнодорожной станции Квитневая в Броварском районе. В результате вражеского обстрела погибли 8 человек.

"На время повышенной опасности массированных комбинированных атак Укрзализныця приостанавливает движение поездов в киевском регионе. Так было и вчера: движение поездов было временно остановлено, а пассажиры эвакуированы", - говорится в заявлении.

В УЗ отметили, что все изменения в расписании сообщали на официальных ресурсах. В настоящее время движение поездов в Киевской области полностью возобновлено.

На малых посадочных платформах нет дежурного персонала железной дороги, поэтому пассажирам следует своевременно и оперативно эвакуироваться.

Правила безопасности для пассажиров

Железнодорожники призывали соблюдать меры безопасности, особенно при угрозе применения баллистического вооружения:

при обстреле находиться в укрытиях или по меньшей мере подальше от вокзалов, перронов, платформ и путей;

следить за обновлением расписания и задержкой рейсов онлайн, не оставаясь на станциях.

В компании подчеркнули, что мониторинговые центры и дальше будут останавливать движение транспорта в случае фиксации непосредственной угрозы для объектов и людей. Это может вызвать задержки рейсов, но является необходимой мерой для сохранения жизней.