Росіяни вдарили по вагону поїзда у Лозовій, є загиблі та постраждалі

"Приліт у вагон біля вокзалу Лозової. Попередньо, 2 загиблих та 3 поранених", - повідомив Перцовський.

За його словами, загинули та постраждали залізничники.

Водночас глава Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив про 8 постраждалих: 5 чоловіків і троє жінок. Серед них є важкі.

Глава "Укрзалізниці" зазначив, що на вокзалі у Лозовій, який є практично прифронтовим, є два укриття і додали третє. Підвищену небезпеку та евакуацію було оголошено завчасно.

Фото: росіяни вдарили по вагону поїзда у Лозовій (t.me/UkrzalInfo)

Як зазначили в УЗ, внаслідок удару пошкоджено будівлю вокзалу, контактну мережу та рухомий склад. На місці працюють усі необхідні служби "Укрзалізниці" та рятувальники.

Наразі рух поїздів до станції Лозова та зі станції Лозова тимчасово призупинено. Пасажирів, які зараз прямують до Лозової, просять стежити за індивідуальними сповіщеннями у застосунку.