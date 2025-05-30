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Россияне ударили по Украине двумя "Искандерами" и 90 дронами. Сколько сбила ПВО

Украина, Пятница 30 мая 2025 08:17
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Россияне ударили по Украине двумя "Искандерами" и 90 дронами. Сколько сбила ПВО Фото: ПВО сбила 56 из 90 дронов во время атаки РФ по Украине в ночь на 30 мая (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В ночь на 30 мая Россия запустила по Украине 90 дронов и две ракеты "Искандер". Более половины дронов удалось сбить.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

"В ночь на 30 мая противник атаковал 90 ударными БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками-имитаторами различных типов", - говорится в сообщении.

Дроны оккупанты запускали с направлений:

  • Миллерово,
  • Орел,
  • Шаталово,
  • Курск,
  • Приморско-Ахтарск.

А также россияне нанесли удар двумя баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23 из Воронежской области. Основные направления воздушного удара - Харьковская, Одесская и Донецкая области.

Сколько дронов сбила ПВО

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

"По состоянию на 8:00 противовоздушной обороной обезврежено 56 вражеских БПЛА типа "Shahed" (беспилотников других типов) на востоке, юге и севере страны", - говорят военные.

В частности, 26 из них были сбиты огневыми средствами поражения, 30 - локально потеряны/подавлены РЭБ. Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 12 локациях.

Обстрел РФ по Украине в ночь на 30 мая

После 23:00 российская армия запустила по Украине дроны-камикадзе. Позже к угрозе ударов дронов добавилась угроза ударов баллистикой.

В частности, в ночь на 30 мая в Харькове был слышен звук взрыва. Перед этим военные предупреждали о скоростной цели в регионе, а также о дронах.

Позже выяснилось, что российские БПЛА массированно обстреляли предприятие в одном из районов Харькова. На месте прилетов возник пожар.

Также под обстрелом оказалось село Васильев Хутор в Харьковской области. В результате вражеской атаки есть пострадавшие.

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