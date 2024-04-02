В Сумах прозвучал взрыв после пусков российских авиабомб

Жители Сум сегодня, 2 апреля, вечером услышали взрыв. В Сумской области была объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне" в Telegram и Воздушные силы ВСУ в Telegram .

При этом Воздушные силы до взрыва предупреждали, что в Сумской области фиксируют пуски российских управляемых авиационных бомб.

Местные власти пока не раскрывают подробности взрыва и не называют причин.

Обстрелы Сумской области

Напомним, в марте российские оккупанты значительно усилили обстрелы Сумской области. По состоянию на 18 марта в регионе фиксировали от 70 до 100 обстрелов в сутки.

Как отмечал представитель ОК "Север" Вадим Мысник, для ударов враг использует весь имеющийся арсенал оружия - от артиллерии, минометов, пушек, РСЗО и до авиационных средств.

При этом, по словам командующего Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александра Павлюка, на фоне таких обстрелов россияне не создавали наступательных группировок возле границы.

Отметим, недавно оккупанты впервые ударили по Харькову управляемой авиационной бомбой. Как отмечал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, такой боеприпас может долететь до любого района города.

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