Новый управляемый боеприпас РФ может долететь до любого района Харькова, - Синегубов

Управляемые боеприпасы УМПБ Д-30 СН, которым Россия ударила по Харькову 27 марта, могут долетать до любого района города. Сбивать эти бомбы можно, но это вопрос военных

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова в комментарии "Суспільному".

"Новый этап - это использование вот такого управляемого боеприпаса. Он летит дальше, чем КАБ (управляемая авиабомба, - ред.). Те два удара, которые были нанесены по городу Харькову, мы зафиксировали, что они от пуска до момента "прилета" прошли где-то 72-74 км", - сказал он.

По словам Синегубова, 27 марта управляемые боеприпасы были выпущены по Харькову из Белгородской области. Снаряд меньше КАБ и С-300, но имеет большую разрушительную силу.

"Он может полностью покрывать город Харьков, любой район. Даже населенные пункты Харьковской области, в зависимости от какого расстояния до границы будет пуск", - объяснил глава ОВА.

Эксперты установили, что россияне выпустили боеприпасы из самолетов класса Су, но они имеют возможность запускать их из РСЗО.

Синегубов также предположил, что 27 марта оккупанты испытали боеприпасы, вероятно, искали средства ПВО. Боеприпасы заходили в Харьков с разных сторон: с севера и запада.

Глава ОВА считает, что есть возможность сбивать управляемые боеприпасы на подлете, но это вопрос к ВСУ. По мнению Синегубова, для защиты Харькова от авиабомб РФ требуется комплекс мер. Речь идет об укрытиях и технических средствах, например, системы РЭБ.