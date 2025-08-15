Россияне ударили по центру Херсона, пострадали медики

Обстрелы Херсона и области

Российские войска с начала полномасштабного вторжения обстреливают Херсон и область из артиллерии и дронов.

Так, 13 августа российские войска атаковали с беспилотника гражданский автомобиль, который ехал по трассе в Бериславском районе. В результате взрыва погибли два человека. Также в тот же день захватчики накрыли артиллерийским огнем Чернобаевку Херсонской области. В результате атаки погибла местная жительница, полностью уничтожен ее дом.

На прошлой неделе оккупанты три дня подряд наносили удары по Островскому мосту корректируемыми авиабомбами. После этого местные власти расширили зону эвакуации для жителей микрорайонов Корабел, Янтарный-1, Янтарный-2 и всех улиц, расположенных ниже к Днепру.

В СМИ предполагают, что целью атак может быть уничтожение моста и попытка высадки в Корабельном районе Херсона для повторного захвата города. В то же время в Силах обороны Украины считают такое развитие событий маловероятным.