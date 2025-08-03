ua en ru
Вс, 03 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Дональд Трамп Война в Украине НАБУ и САП
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Готовит плацдарм или "мертвую зону"? Зачем Россия атакует Островский мост в Херсоне

Херсон, Воскресенье 03 августа 2025 21:55
UA EN RU
Готовит плацдарм или "мертвую зону"? Зачем Россия атакует Островский мост в Херсоне Фото: российские войска, возможно, пытаются отрезать логистику ВСУ (иллюстративное фото mil.ru)
Автор: Данила Крамаренко, Ульяна Безпалько

Российские войска уже несколько дней бьют по мосту на микрорайон Корабел (Остров) в Херсоне. На этом фоне появились слухи о якобы возможной подготовке высадки оккупационного десанта.

О том, что происходит и зачем противник разрушает Островский мост в Херсоне, - в материале РБК-Украина.

Главное

  • Оккупанты три дня подряд бьют КАБами по Островскому мосту
  • Есть повреждения, движение ограничено, но мост все еще "проездной"
  • Островский мост - единственный, который ведет на микрорайон Корабел
  • Местных жителей просят эвакуироваться, пока это относительно безопасно
  • Признаков подготовки к форсированию Днепра и наступления на Херсон пока нет

Что известно об ударах по Островскому мосту

Россияне три дня подряд наносят удары по Островскому мосту корректируемыми авиабомбами. Накануне Херсонская областная военная администрация опубликовала видео с последствиями. На нем видна сквозная пробоина в дорожном полотне.

Замглавы Александр Толоконников в комментарии РБК-Украина рассказал, что всего вчера в этом районе прилетело две авиабомбы: одна в мост, вторая - в жилую застройку. После администрация уточнила, что, кроме моста, были повреждены три частных дома и многоэтажка.

Сегодня атаки повторились. Сначала появилась информация об ограниченном движении через мост из-за прилетов и активности вражеских дронов. Позже было опубликовано новое видео с последствиями авиаударов, а также стало известно о гибели 65-летнего мужчины.

По словами Толоконникова, свежие прилеты были не такими критическими, как предыдущие. Несмотря на повреждения мост стоит и по нему все еще можно проехать. Хотя окончательные выводы о состоянии переправы эксперты сделают завтра.

В российских пабликах пишут, что для ударов по Островскому мосту применялись корректируемые бомбы на базе ФАБ-1500 или ФАБ-3000. Спикер Сил обороны юга Украины Владислав Волошин подчеркивает: соответствующая комиссия еще работает и только после ее выводов можно будет сказать, какой вид боеприпасов применили россияне.

Что это за мост в Херсоне и почему он важен

Островский мост находится в юго-западной части Херсона. И является единственным автомобильным мостом, который соединяет город с микрорайоном Корабел.

Готовит плацдарм или &quot;мертвую зону&quot;? Зачем Россия атакует Островский мост в Херсоне

Фото: Островский мост соединяет основную часть Херсона с микрорайоном Корабел (google.com/map)

По словам Толоконникова, постоянные обстрелы и активность вражеских FPV-дронов и раньше затрудняли гражданскую логистику. Например, сейчас осуществляется только подвоз продуктов питания. В то время как за медикаментами люди вынуждены выезжать в более безопасные районы.

В связи с этим местных жителей все настойчивее призывают эвакуироваться с Корабела, пока это еще можно сделать относительно безопасно. Если движение через мост все-таки будет остановлено, эвакуацию продолжат, но лучше сделать это сейчас, добавил он.

По данным начальника Херсонской ОВА Александра Прокудина, на сегодня в микрорайоне остаются около 1800 человек, в том числе 187 маломобильных и 31 ребенок. Всем, кто согласится на эвакуацию, обещают размещение в комфортных местах.

"Призываю жителей Корабела уезжать. Не рискуйте жизнью. Вы получите помощь на каждом этапе -от выезда и поселения до последующего проживания", - обратился к жителям Прокудин.

В Силах обороны Юга отметили, что Островский мост в первую очередь используется для гражданского транспортного сообщения. Никаких военных объектов рядом с ним нет.

Зачем россияне пытаются разрушить Островский мост

Систематические атаки на Островский мост породили слухи о том, что противник якобы готовится к высадке десанта на островной микрорайон. По крайней мере, их активно распространяют вражеские паблики. А еще вызывают обеспокоенность тем, что, возможно, оккупанты тренируют удары по украинским мостам корректируемыми авиабомбами.

По словам Волошина, в районе островов и Антоновского ж/д моста ежедневно проходит по 7-8 боевых столкновений. Вражеские солдаты перегруппировываются и пытаются занять плацдармы на островах. При этом обстреливают дронами и артиллерией весь правый берег.

В эксклюзивном комментарии РБК-Украина он отметил, что россияне в целом наносят удары по всем районам Херсона. А Корабельный район возле Днепра просто ближе к их позициям на левом берегу.

"Они наносят удары, чтобы создать так называемую "мертвую зону" вдоль Днепра, чтобы там не осталось никаких построек, никаких уцелевших укрытий, которые Силы обороны могут использовать в целях защиты", - отметил Волошин.

Похожая тактика у них и на других направлениях, где разрушается все полосе 5-7 км. Например, в направлении Орехова и Степногорска Запорожской области. В случае с Херсоном враг делает то же самое, нанося удары по прибрежным кварталам.

Волошин видит две цели атак на Островский мост - террор против мирных жителей и попытка отрезать логистику ВСУ.

Что касается возможной подготовки наступления на Херсон с форсированием Днепра, представитель Сил обороны Юга пока отвергает такую угрозу. По его словам, река здесь довольно широкая, есть несколько проливов и островов.

Если бы противник вынашивал план наступления на сам Херсон, ему пришлось бы сначала взять под контроль зону островов. Он и сейчас пытается это делать, но 1-2 штурма в день на каждый остров - это не признак какого-либо масштабного форсирования.

"Если бы они планировали более масштабные действия, то для этого им было бы необходимо большое количество сил и средств, которые при современных средствах разведки врагу было бы сложно скрыть. Таких сил и средств наша разведка и Силы обороны сейчас не фиксируют", - добавил Владислав Волошин.

При подготовке использовались заявления начальника Херсонской ОВА Александра Прокудина, его заместителя Александра Толоконникова и эксклюзивный комментарий спикера Сил обороны Юга Владислава Волошина.

Напомним, недавно в Херсоне области расширили зону эвакуации. Обязательной эвакуации подлежат семьи с детьми в микрорайонах Корабел, Янтарный-1, Янтарный-2, а также на всех улицах ниже к Днепру.

Также ранее сообщалось, что россияне в три раза нарастили количество штурмов на островах возле Херсона.

Читайте РБК-Украина в Google News
Херсон Война в Украине Мост
Новости
Кто такой Анатолий Кривоножко: от начальника "Центра" до Героя и командующего Воздушных сил
Кто такой Анатолий Кривоножко: от начальника "Центра" до Героя и командующего Воздушных сил
Аналитика
Холодный душ для президента: как скандал с НАБУ и САП ударил по Зеленскому
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Холодный душ для президента: как скандал с НАБУ и САП ударил по Зеленскому