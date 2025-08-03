Готовит плацдарм или "мертвую зону"? Зачем Россия атакует Островский мост в Херсоне

Российские войска уже несколько дней бьют по мосту на микрорайон Корабел (Остров) в Херсоне. На этом фоне появились слухи о якобы возможной подготовке высадки оккупационного десанта.

О том, что происходит и зачем противник разрушает Островский мост в Херсоне, - в материале РБК-Украина .

Главное

Оккупанты три дня подряд бьют КАБами по Островскому мосту

Есть повреждения, движение ограничено, но мост все еще "проездной"

Островский мост - единственный, который ведет на микрорайон Корабел

Местных жителей просят эвакуироваться, пока это относительно безопасно

Признаков подготовки к форсированию Днепра и наступления на Херсон пока нет

Что известно об ударах по Островскому мосту

Россияне три дня подряд наносят удары по Островскому мосту корректируемыми авиабомбами. Накануне Херсонская областная военная администрация опубликовала видео с последствиями. На нем видна сквозная пробоина в дорожном полотне.

Замглавы Александр Толоконников в комментарии РБК-Украина рассказал, что всего вчера в этом районе прилетело две авиабомбы: одна в мост, вторая - в жилую застройку. После администрация уточнила, что, кроме моста, были повреждены три частных дома и многоэтажка.

Сегодня атаки повторились. Сначала появилась информация об ограниченном движении через мост из-за прилетов и активности вражеских дронов. Позже было опубликовано новое видео с последствиями авиаударов, а также стало известно о гибели 65-летнего мужчины.

По словами Толоконникова, свежие прилеты были не такими критическими, как предыдущие. Несмотря на повреждения мост стоит и по нему все еще можно проехать. Хотя окончательные выводы о состоянии переправы эксперты сделают завтра.

В российских пабликах пишут, что для ударов по Островскому мосту применялись корректируемые бомбы на базе ФАБ-1500 или ФАБ-3000. Спикер Сил обороны юга Украины Владислав Волошин подчеркивает: соответствующая комиссия еще работает и только после ее выводов можно будет сказать, какой вид боеприпасов применили россияне.

Что это за мост в Херсоне и почему он важен

Островский мост находится в юго-западной части Херсона. И является единственным автомобильным мостом, который соединяет город с микрорайоном Корабел.

Фото: Островский мост соединяет основную часть Херсона с микрорайоном Корабел (google.com/map)

По словам Толоконникова, постоянные обстрелы и активность вражеских FPV-дронов и раньше затрудняли гражданскую логистику. Например, сейчас осуществляется только подвоз продуктов питания. В то время как за медикаментами люди вынуждены выезжать в более безопасные районы.

В связи с этим местных жителей все настойчивее призывают эвакуироваться с Корабела, пока это еще можно сделать относительно безопасно. Если движение через мост все-таки будет остановлено, эвакуацию продолжат, но лучше сделать это сейчас, добавил он.

По данным начальника Херсонской ОВА Александра Прокудина, на сегодня в микрорайоне остаются около 1800 человек, в том числе 187 маломобильных и 31 ребенок. Всем, кто согласится на эвакуацию, обещают размещение в комфортных местах.

"Призываю жителей Корабела уезжать. Не рискуйте жизнью. Вы получите помощь на каждом этапе -от выезда и поселения до последующего проживания", - обратился к жителям Прокудин.

В Силах обороны Юга отметили, что Островский мост в первую очередь используется для гражданского транспортного сообщения. Никаких военных объектов рядом с ним нет.

Зачем россияне пытаются разрушить Островский мост

Систематические атаки на Островский мост породили слухи о том, что противник якобы готовится к высадке десанта на островной микрорайон. По крайней мере, их активно распространяют вражеские паблики. А еще вызывают обеспокоенность тем, что, возможно, оккупанты тренируют удары по украинским мостам корректируемыми авиабомбами.

По словам Волошина, в районе островов и Антоновского ж/д моста ежедневно проходит по 7-8 боевых столкновений. Вражеские солдаты перегруппировываются и пытаются занять плацдармы на островах. При этом обстреливают дронами и артиллерией весь правый берег.

В эксклюзивном комментарии РБК-Украина он отметил, что россияне в целом наносят удары по всем районам Херсона. А Корабельный район возле Днепра просто ближе к их позициям на левом берегу.

"Они наносят удары, чтобы создать так называемую "мертвую зону" вдоль Днепра, чтобы там не осталось никаких построек, никаких уцелевших укрытий, которые Силы обороны могут использовать в целях защиты", - отметил Волошин.

Похожая тактика у них и на других направлениях, где разрушается все полосе 5-7 км. Например, в направлении Орехова и Степногорска Запорожской области. В случае с Херсоном враг делает то же самое, нанося удары по прибрежным кварталам.

Волошин видит две цели атак на Островский мост - террор против мирных жителей и попытка отрезать логистику ВСУ.

Что касается возможной подготовки наступления на Херсон с форсированием Днепра, представитель Сил обороны Юга пока отвергает такую угрозу. По его словам, река здесь довольно широкая, есть несколько проливов и островов.

Если бы противник вынашивал план наступления на сам Херсон, ему пришлось бы сначала взять под контроль зону островов. Он и сейчас пытается это делать, но 1-2 штурма в день на каждый остров - это не признак какого-либо масштабного форсирования.

"Если бы они планировали более масштабные действия, то для этого им было бы необходимо большое количество сил и средств, которые при современных средствах разведки врагу было бы сложно скрыть. Таких сил и средств наша разведка и Силы обороны сейчас не фиксируют", - добавил Владислав Волошин.

При подготовке использовались заявления начальника Херсонской ОВА Александра Прокудина, его заместителя Александра Толоконникова и эксклюзивный комментарий спикера Сил обороны Юга Владислава Волошина.