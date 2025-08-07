РФ планирует новое наступление на Херсон? В Силах обороны оценили вероятность высадки десанта

Россияне хотят высадиться в Корабельном районе Херсона, чтобы снова захватить город. Однако в Силах обороны такой сценарий назвали малореальным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Сил обороны юга Владислава Волошина, которое приводит Укринформ .

По его словам, заявления о возможной высадке вражеского десанта в микрорайоне "Корабел" являются малореалистичными с военной точки зрения. Прежде чем достичь этого участка, российским войскам придется преодолеть несколько водных проливов и островов.

Кроме того, украинская армия ведет активную работу по выявлению и уничтожению любых штурмовых или форсирующих групп противника.

"Чтобы добраться до нашего берега, врагу нужно время. И это время мы используем для того, чтобы обнаружить и уничтожить врага еще на подходах", - отметил он.

Относительно вероятности десанта с воздуха, Волошин отметил, что вертолеты противника будут сразу обнаружены и уничтожены. Он напомнил, как завершилась подобная попытка для россиян в Гостомеле в начале полномасштабной войны.

В то же время спикер признал, что ситуация на направлении остается напряженной. За сутки российские войска совершили 280 атак дронами-камикадзе, 9 авиаударов КАБами по Херсону, и применили дроны-боеприпасы типа "Молния", "Ланцет", "Привет-82".

Также продолжались боевые столкновения на островах в дельте Днепра - в частности на Белогорудовском и Большом Ольховом островах. Активные бои происходят и вблизи Антоновских мостов.

Как отметил Волошин, по Херсону, и в частности по микрорайону "Корабел", враг наносит удары артиллерией, корректируемыми авиационными бомбами, постоянно работают вражеские дроны.

Еще и поэтому местные власти после удара врага по островному автомобильному мосту осуществляют эвакуацию мирного населения из микрорайона "Корабел", которое там остается.