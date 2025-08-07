РФ планирует новое наступление на Херсон? В Силах обороны оценили вероятность высадки десанта
Россияне хотят высадиться в Корабельном районе Херсона, чтобы снова захватить город. Однако в Силах обороны такой сценарий назвали малореальным.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Сил обороны юга Владислава Волошина, которое приводит Укринформ.
По его словам, заявления о возможной высадке вражеского десанта в микрорайоне "Корабел" являются малореалистичными с военной точки зрения. Прежде чем достичь этого участка, российским войскам придется преодолеть несколько водных проливов и островов.
Кроме того, украинская армия ведет активную работу по выявлению и уничтожению любых штурмовых или форсирующих групп противника.
"Чтобы добраться до нашего берега, врагу нужно время. И это время мы используем для того, чтобы обнаружить и уничтожить врага еще на подходах", - отметил он.
Относительно вероятности десанта с воздуха, Волошин отметил, что вертолеты противника будут сразу обнаружены и уничтожены. Он напомнил, как завершилась подобная попытка для россиян в Гостомеле в начале полномасштабной войны.
В то же время спикер признал, что ситуация на направлении остается напряженной. За сутки российские войска совершили 280 атак дронами-камикадзе, 9 авиаударов КАБами по Херсону, и применили дроны-боеприпасы типа "Молния", "Ланцет", "Привет-82".
Также продолжались боевые столкновения на островах в дельте Днепра - в частности на Белогорудовском и Большом Ольховом островах. Активные бои происходят и вблизи Антоновских мостов.
Как отметил Волошин, по Херсону, и в частности по микрорайону "Корабел", враг наносит удары артиллерией, корректируемыми авиационными бомбами, постоянно работают вражеские дроны.
Еще и поэтому местные власти после удара врага по островному автомобильному мосту осуществляют эвакуацию мирного населения из микрорайона "Корабел", которое там остается.
Обстрелы Херсона и области
Российские войска продолжают атаковать Херсон и область, несмотря на бегство из региона осенью 2022 года. В последнее время оккупанты все активнее применяют ударные дроны, а также регулярно обстреливают областной центр и освобожденные населенные пункты артиллерией и управляемыми авиабомбами.
Вчера 6 августа, россияне обстреляли Днепровский район Херсона, в результате чего было повреждено здание одного из учебных заведений. Также в больницу обратились мирные жители с ранениями.
Перед тем оккупанты также били по городу. В результате российской атаки погибли двое мирных жителей. Еще двое получили тяжелые ранения.
Также в пригороде Херсона вражеский террор-дрон атаковал гражданский автомобиль. Пострадали два человека.