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Россияне атаковали пригород Херсона: есть погибший и раненые

Херсонская область, Понедельник 04 декабря 2023 15:00
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Россияне атаковали пригород Херсона: есть погибший и раненые Фото: россияне атаковали пригород Херсона (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Российские войска днем 4 декабря в очередной раз атаковали Херсонскую область. В результате обстрелов один человек погиб, также есть раненые.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Херсонской ОВА Александра Прокудина.

В частности, в Антоновке оккупанты обстреляли жилые дома. Травмы, несовместимые с жизнью, получил местный житель 1959 года.

А в селе Инженерное под обстрел попали мужчины, ремонтировавшие провода на улице. У двоих пострадавших, 61 и 51 год, диагностировали взрывную травму и контузию. Им была оказана медицинская помощь на месте.

Также в больницу с ранением живота средней степени тяжести доставили 46-летнего мужчину.

Как отмечается, мужчины в момент вражеской атаки выполняли ремонтные работы на улице.

Обстрелы Херсона и области

Российские войска постоянно обстреливают Херсон и область. Ситуация с атаками правобережья захватчиками настолько серьезна, что находится на контроле у президента Украины Владимира Зеленского.

Так, сегодня российская армия обстреляла детсад в Шуменском микрорайоне Херсона. В результате атаки есть раненый.

Также 30 ноября российская армия атаковала село Дарьевка Херсонской области. Под обстрел попали детсад и больница, четыре человека были ранены.

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