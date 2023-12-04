Россияне атаковали пригород Херсона: есть погибший и раненые
Российские войска днем 4 декабря в очередной раз атаковали Херсонскую область. В результате обстрелов один человек погиб, также есть раненые.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Херсонской ОВА Александра Прокудина.
В частности, в Антоновке оккупанты обстреляли жилые дома. Травмы, несовместимые с жизнью, получил местный житель 1959 года.
А в селе Инженерное под обстрел попали мужчины, ремонтировавшие провода на улице. У двоих пострадавших, 61 и 51 год, диагностировали взрывную травму и контузию. Им была оказана медицинская помощь на месте.
Также в больницу с ранением живота средней степени тяжести доставили 46-летнего мужчину.
Как отмечается, мужчины в момент вражеской атаки выполняли ремонтные работы на улице.
Обстрелы Херсона и области
Российские войска постоянно обстреливают Херсон и область. Ситуация с атаками правобережья захватчиками настолько серьезна, что находится на контроле у президента Украины Владимира Зеленского.
Так, сегодня российская армия обстреляла детсад в Шуменском микрорайоне Херсона. В результате атаки есть раненый.
Также 30 ноября российская армия атаковала село Дарьевка Херсонской области. Под обстрел попали детсад и больница, четыре человека были ранены.
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