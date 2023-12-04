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Оккупанты ударили по детсаду в Херсоне: один человек ранен (фото)

Херсон, Понедельник 04 декабря 2023 11:54
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Оккупанты ударили по детсаду в Херсоне: один человек ранен (фото) Фото: оккупанты ударили по детсаду в Херсоне 4 декабря, один человек ранен (t.me/olexandrprokudin)
Автор: Наталия Гурковская

Российская армия обстреляла детсад в Шуменском микрорайоне Херсона в понедельник, 4 декабря. Есть раненый.

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин, передает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

"Российская армия атаковала детсад в Шуменском микрорайоне Херсона. Предварительно, пострадал один человек. Информация уточняется", - рассказал он.

Последствия обстрела детсада в Херсоне 4 декабря (t.me/olexandrprokudin)

Кроме того, по словам главы ОВА, в результате обстрела, произошедшего около 11:00, в здании повреждены стены, а также выбило окна.

Обстрелы Херсона и области

Российские войска постоянно обстреливают Херсон и область. Ситуация с атаками правобережья захватчиками настолько серьезна, что находится на контроле у президента Украины Владимира Зеленского. Например, 19 ноября, в результате обстрела Херсона пострадали четверо взрослых и один ребенок. А 18 ноября, в Херсоне из-за обстрела ранения получил волонтер.

Добавим, что российские войска часто выбирают целями для атак больницы и детские сады. Например, 30 ноября российская армия атаковала село Дарьевка Херсонской области. Под обстрел попали детсад и больница, четыре человека были ранены.

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