Россияне ударили по Сумам дронами: "прилет" по жилой многоэтажке

Иллюстративное фото: оккупанты атаковали многоэтажку в Сумах (kh.dsns.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты в среду, 8 октября, атаковали Сумы при помощи беспилотников. Один из дронов ударил по жилой многоэтажке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Сумской ГВА Сергея Кривошеенко в Telegram и и.о. мэра Сум Артема Кобзара в Telegram.

По словам Кривошеенко, первый "прилет" был в Ковпаковском районе Сум. В результате атаки начался пожар в нежилом помещении, также повреждены частные дома. По предварительной информации, пострадавших нет. 

При этом второй "прилет" был в Заречном районе, там беспилотник попал по крыше жилой многоэтажки. 

Кобзар в свою очередь рассказал, что всего в городе было зафиксировано три "прилета". 

"Один из них - в многоквартирный дом, в крышу. Повреждена крыша, повреждены несколько окон. По предварительной информации, раненых или погибших нет", - уточнил он. 

По словам чиновника, на месте работают все необходимые службы. 

Удар по Сумской области

Напомним, ранее стало известно, что российские оккупанты ударили по жилому дому в селе Краснопольской громады Сумской области.

В результате такой атаки врага пострадала целая семья. В частности, 4-летняя девочка получила тяжелые ожоги.

На фоне жестокого удара оккупантов министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал партнеров усилить поддержку общин Сумской области.

