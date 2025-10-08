Росіяни вдарили по Сумах дронами: "приліт" по житловій багатоповерхівці

За словами Кривошеєнка, перший "приліт" був у Ковпаківському районі Сум. Унаслідок атаки почалася пожежа в нежитловому приміщенні, також пошкоджено приватні будинки. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

При цьому другий "приліт" був у Зарічному районі, там безпілотник влучив по даху житлової багатоповерхівки.

Кобзар зі свого боку розповів, що загалом у місті було зафіксовано три "прильоти".

"Один із них - у багатоквартирний будинок, у дах. Пошкоджено дах, пошкоджено кілька вікон. За попередньою інформацією, поранених або загиблих немає", - уточнив він.

За словами чиновника, на місці працюють усі необхідні служби.