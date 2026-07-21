Россияне ударили по складу ЮНИСЕФ, уничтожена помощь для детей на миллионы долларов
На складе ЮНИСЕФ хранилась гуманитарная помощь для детей и их семей стоимостью почти 3,9 млн долл. Уничтожено более сотни тысяч единиц грузов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявления Омбудсмана Украины Дмитрия Лубинца в Telegram и UNICEF Украина.
Россия уничтожила склад ЮНИСЕФ
Лубинец отметил, что шокирован очередным циничным деянием России.
"На счету государства-агрессора - еще один удар не только по гражданской инфраструктуре, но и по международной гуманитарной миссии, которая ежедневно спасает жизнь людей", - говорит он.
По словам Омбудсмана, уничтожено более 106 тысяч единиц гуманитарных грузов стоимостью почти 3,9 млн долларов.
- генераторы,
- питьевую воду,
- гигиенические наборы,
- другие критически важные запасы.
"ЮНИСЕФ - многолетний партнер Офиса Омбудсмана, который ежедневно помогает украинским детям и семьям. Удар по гуманитарному складу - это удар по спасающим жизнь", - сообщил Лубинец.
РФ убивает маленьких украинцев
Россия продолжает убивать детей и уничтожать гуманитарную инфраструктуру, говорит чиновник.
"Только на прошлой неделе, по данным ЮНИСЕФ, погибли двое детей, еще по меньшей мере 50 получили ранения. В июне была зафиксирована самая массовая гибель детей с 2022 года в течение месяца: 7 детей погибли, еще 116 - ранены", - заявил Лубинец.
Омбудсман подчеркнул, что нападения на гуманитарные объекты и работников гуманитарных миссий являются грубым нарушением международного гуманитарного права.
Удар России по складу в Белогородке
ЮНИСЕФ сообщила, что эта атака страны-агрессорки стала частью очередной ужасающей бессонной ночи для детей. Удар был нанесен по составу миссии в Белогородке Киевской области 19 июля.
"Повреждение гуманитарных складов и нападения на гуманитарных работников препятствуют доставке жизненно необходимой помощи детям и семьям, пострадавшим от войны", - отметили в ЮНИСЕФ.
Организация призвала приостановить атаки России по детям и гуманитарной инфраструктуре Украины.
Напомним, согласно отчету ЮНИСЕФ, полномасштабная война заставила каждого третьего ребенка покинуть родительский дом. По состоянию на начало 2026 года более 2,5 миллионов украинских детей остаются ВПЛ.
В 2024 году министр образования и науки Оксен Лесной подписал с фондом Education Cannot Wait соглашение о выделении Украине международного гранта. 18 млн. долларов пойдут на модернизацию школьного образования. Фонд является структурной частью ЮНИСЕФ.