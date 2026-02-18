ua en ru
Ср, 18 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь

Каждый третий ребенок - без родного дома: обнародовали страшные цифры после 4 лет войны

Среда 18 февраля 2026 12:10
UA EN RU
Каждый третий ребенок - без родного дома: обнародовали страшные цифры после 4 лет войны Более 2,5 млн детей до сих пор остаются переселенцами (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копытко

Полномасштабная война заставила каждого третьего ребенка покинуть родной дом. По состоянию на начало 2026 года более 2,5 миллиона украинских детей остаются перемещенными лицами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ЮНИСЕФ.

Читайте также: В ЕС выросло количество украинских беженцев: в каких странах наибольший прирост

Главное:

  • Масштаб: Каждый третий ребенок в Украине является перемещенным лицом (всего более 2,5 млн).
  • Динамика потерь: Количество пострадавших детей растет третий год подряд - в 2025-м зафиксирован рост на 10%.
  • Инфраструктурный кризис: Повреждено 1700 школ и 200 больниц за последний год, что лишает детей базовых услуг.
  • Психологическое состояние: 25% старших подростков не видят своего будущего в Украине из-за войны.

География перемещения и риски безопасности

По данным организации, общее количество перемещенных детей составляет 2 589 900 человек. Распределение выглядит следующим образом:

  • Внутри Украины: более 791 000 детей;
  • За рубежом (в статусе беженцев): почти 1 798 900 детей.

Региональный директор ЮНИСЕФ Реджина Де Доминичис подчеркнула, что безопасность становится все менее доступной, поскольку атаки на гражданские районы продолжаются по всей стране.

Многие подростки (каждый третий в возрасте 15-19 лет) были вынуждены менять место жительства по меньшей мере дважды.

Разрушение инфраструктуры и гуманитарные вызовы

Война нанесла катастрофические удары по системам, от которых зависит жизнь детей:

  • Образование: более 1700 школ повреждены или уничтожены; каждый третий ребенок лишен возможности учиться очно.
  • Медицина: только за 2025 год подтверждено разрушение почти 200 медицинских учреждений.
  • Потери: с начала полномасштабного вторжения более 3200 детей погибли или получили ранения. В 2025 году количество пострадавших выросло на 10% по сравнению с предыдущим годом.

Психологическое давление и потеря надежды

Кроме физических угроз и отсутствия отопления из-за ударов по энергетике, критическим становится состояние психического здоровья. Опрос показал, что каждый четвертый подросток в Украине теряет надежду на будущее внутри страны из-за постоянного страха и социальной изоляции в укрытиях.

Читайте также о том, что Ирландия автоматически продлила действие иммиграционных разрешений украинцам, которые имели временную защиту, до весны 2027 года.

Ранее мы писали о том, что Молдова продлила срок действия временной защиты для украинских беженцев до 1 марта 2027 года. Это дает право не только на легальное пребывание в стране, но и на доступ к механизмам поддержки.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЮНИСЕФ Война в Украине
Новости
Переговоры в Женеве: Уиткофф заявил о "значительном прогрессе"
Переговоры в Женеве: Уиткофф заявил о "значительном прогрессе"
Аналитика
"Нам жгут отделения за повестки": Игорь Смилянский о броне, банке и зарплатах в "Укрпочте"
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина "Нам жгут отделения за повестки": Игорь Смилянский о броне, банке и зарплатах в "Укрпочте"