Каждый третий ребенок - без родного дома: обнародовали страшные цифры после 4 лет войны
Полномасштабная война заставила каждого третьего ребенка покинуть родной дом. По состоянию на начало 2026 года более 2,5 миллиона украинских детей остаются перемещенными лицами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ЮНИСЕФ.
Главное:
- Масштаб: Каждый третий ребенок в Украине является перемещенным лицом (всего более 2,5 млн).
- Динамика потерь: Количество пострадавших детей растет третий год подряд - в 2025-м зафиксирован рост на 10%.
- Инфраструктурный кризис: Повреждено 1700 школ и 200 больниц за последний год, что лишает детей базовых услуг.
- Психологическое состояние: 25% старших подростков не видят своего будущего в Украине из-за войны.
География перемещения и риски безопасности
По данным организации, общее количество перемещенных детей составляет 2 589 900 человек. Распределение выглядит следующим образом:
- Внутри Украины: более 791 000 детей;
- За рубежом (в статусе беженцев): почти 1 798 900 детей.
Региональный директор ЮНИСЕФ Реджина Де Доминичис подчеркнула, что безопасность становится все менее доступной, поскольку атаки на гражданские районы продолжаются по всей стране.
Многие подростки (каждый третий в возрасте 15-19 лет) были вынуждены менять место жительства по меньшей мере дважды.
Разрушение инфраструктуры и гуманитарные вызовы
Война нанесла катастрофические удары по системам, от которых зависит жизнь детей:
- Образование: более 1700 школ повреждены или уничтожены; каждый третий ребенок лишен возможности учиться очно.
- Медицина: только за 2025 год подтверждено разрушение почти 200 медицинских учреждений.
- Потери: с начала полномасштабного вторжения более 3200 детей погибли или получили ранения. В 2025 году количество пострадавших выросло на 10% по сравнению с предыдущим годом.
Психологическое давление и потеря надежды
Кроме физических угроз и отсутствия отопления из-за ударов по энергетике, критическим становится состояние психического здоровья. Опрос показал, что каждый четвертый подросток в Украине теряет надежду на будущее внутри страны из-за постоянного страха и социальной изоляции в укрытиях.
