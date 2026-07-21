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Росіяни вдарили по складу ЮНІСЕФ, знищено допомогу для дітей на мільйони доларів

20:45 21.07.2026 Вт
2 хв
Cтався черговий воєнний злочин Росії проти міжнародної гуманітарної місії в Україні
aimg Олена Бджола
Росіяни вдарили по складу ЮНІСЕФ, знищено допомогу для дітей на мільйони доларів Фото: зруйнований ударами Росії склад ЮНІСЕФ на Київщині (t.me/dmytro_lubinetzs)
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На складі ЮНІСЕФ зберігалася гуманітарна допомога для дітей та їхніх родин вартістю майже 3,9 млн дол. Знищено понад сотню тисяч одиниць вантажів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяви Омбудсмана України Дмитра Лубінця у Telegram та UNICEF Україна.

Росія знищила склад ЮНІСЕФ

Лубінець зазначив, що шокований черговим цинічним діянням Росії.

"На рахунку держави-агресора - ще один удар не лише по цивільній інфраструктурі, а й по міжнародній гуманітарній місії, яка щодня рятує життя людей", - каже він.

За словами Омбудсмана, знищено понад 106 тисяч одиниць гуманітарних вантажів вартістю майже 3,9 млн доларів:

  • генератори,
  • питну воду,
  • гігієнічні набори,
  • інші критично важливі запаси.

"ЮНІСЕФ - багаторічний партнер Офісу Омбудсмана, який щодня допомагає українським дітям і родинам. Удар по гуманітарному складу - це удар по тих, хто рятує життя", - повідомив Лубінець.

РФ вбиває маленьких українців

Росія також продовжує вбивати дітей і знищувати гуманітарну інфраструктуру, каже чиновник.

"Лише минулого тижня, за даними ЮНІСЕФ, загинули двоє дітей, ще щонайменше 50 дістали поранення. У червні було зафіксовано наймасовішу загибель дітей з 2022 року протягом місяця: 7 дітей загинули, ще 116 - поранені", - заявив Лубінець.

Омбудсман наголосив: напади на гуманітарні об'єкти та працівників гуманітарних місій є грубим порушенням міжнародного гуманітарного права.

Удар Росії по складу у Білогородці

ЮНІСЕФ повідомила, що ця атака країни-агресорки стала частиною чергової жахливої безсонної ночі для дітей. Удар було завдано по складу місії у Білогородці на Київщині 19 липня.

"Пошкодження гуманітарних складів і напади на гуманітарних працівників перешкоджають доставці життєво необхідної допомоги дітям і сім'ям, які постраждали від війни", - зауважили в ЮНІСЕФ.

Організація закликала припинити атаки Росії по дітях та гуманітарній інфраструктурі України.

Нагадаємо, згідно звіту ЮНІСЕФ, повномасштабна війна змусила кожну третю дитину покинути рідну домівку. Станом на початок 2026 року понад 2,5 мільйона українських дітей залишаються ВПО.

У 2024 році міністр освіти та науки Оксен Лісовий підписав із фондом Education Cannot Wait угоду про виділення Україні міжнародного гранту. 18 млн доларів підуть на модернізацію шкільної освіти. Фонд є структурною частиною ЮНІСЕФ.

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