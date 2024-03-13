Украина получит от ЮНИСЕФ грант в 18 млн долларов: на что пойдут средства

Министр образования и науки Оксен Лисовой подписал с фондом Education Cannot Wait соглашение о выделении Украине международного гранта в размере 18 млн долларов, которые пойдут на модернизацию школьного образования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ .

От фонда, который является структурной частью ЮНИСЕФ, соглашение подписала его исполнительный директор Ясмин Шериф.

"Несмотря на войну, мы имеем не только смелость бороться против второй армии в мире и отстаивать наши ценности, но и перестраивать, реформировать систему образования", – сказал Лисовой.

По его словам, от российских обстрелов пострадала каждая седьмая украинская школа. При этом более двухсот школ разрушены до основания, еще около 1600 – повреждены. В онлайн-режиме сегодня учится более 600 тысяч украинских школьников, еще 900 тысяч – в смешанном формате.

"Сегодня наши усилия сосредоточены на том, чтобы вернуть доступ к нормальному обучению каждому ребенку, к качественному и безопасному образованию – несмотря на войну", - отметил министр.

Ранее сообщалось, что 8 марта Литва выделила пять млн евро на поддержку реконструкции школ и детских садов в Украине.

Также стало известно, что ЮНИСЕФ в этом году Украине выделит 450 млн долларов, которые направят на поддержку прифронтовых регионов страны. выделенные средства будут направлены на гуманитарные нужды. В частности, часть суммы потратят на обеспечение ноутбуками детей, не имеющих возможности учиться офлайн. Среди других важных задач – обустройство школьных укрытий, восстановление водоснабжения и поддержка центров жизнестойкости.