РФ атаковала Украину 40 ракетами и 579 дронами: сколько сбила ПВО
Россия в ночь на 20 сентября выпустила по Украине 579 дронов и 40 ракет, в том числе баллистических. Большинство целей обезвредили силы ПВО, но есть и попадания.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram.
Этой ночью россияне выпустили:
- 579 "Шахедов" и беспилотников-имитаторов различных типов с направлений Курск, Брянск, Миллерово, Орел, Шаталово, Приморско-Ахтарск;
- 8 баллистических ракет "Искандер-М"/KN-23 из Ейска и Крыма;
- 32 крылатые ракеты Х-101 из воздушного пространства Саратовской области.
В ходе атаки противник применил традиционную тактику - одновременный удар по определенным объектам большим количеством ракет и БПЛА различных типов. По крылатым ракетам противника отработала тактическая авиация, в частности истребители F-16.
Силы ПВО обезвредили 583 цели - 552 дронов, 2 баллистические ракеты и 29 ракет Х-101.
"Зафиксировано попадание баллистических, крылатых ракет и 23 ударных БпЛА на 10 локациях, падение сбитых (обломки) на 10 локациях", - сообщили Воздушные силы ВСУ.
Последствия атаки РФ
В ночь на 20 сентября россияне атаковали ряд городов Украины. В Днепре зафиксировано прямое попадание ракеты с кассетным боеприпасом в многоэтажку. В результате атаки погиб человек, 26 человек пострадали.
Также под ударом были Киевская, Хмельницкая, Одесская области и Николаев.
Кроме того, известно о погибшем в результате атаки РФ в Хмельницкой области. Больше о последствиях обстрела - в материале РБК-Украина.