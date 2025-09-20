ua en ru
РФ атаковала Украину 40 ракетами и 579 дронами: сколько сбила ПВО

Киев, Суббота 20 сентября 2025 09:56
РФ атаковала Украину 40 ракетами и 579 дронами: сколько сбила ПВО Фото: РФ выпустили по Украине сотни дронов и десятки ракет (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Россия в ночь на 20 сентября выпустила по Украине 579 дронов и 40 ракет, в том числе баллистических. Большинство целей обезвредили силы ПВО, но есть и попадания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram.

Этой ночью россияне выпустили:

  • 579 "Шахедов" и беспилотников-имитаторов различных типов с направлений Курск, Брянск, Миллерово, Орел, Шаталово, Приморско-Ахтарск;
  • 8 баллистических ракет "Искандер-М"/KN-23 из Ейска и Крыма;
  • 32 крылатые ракеты Х-101 из воздушного пространства Саратовской области.

В ходе атаки противник применил традиционную тактику - одновременный удар по определенным объектам большим количеством ракет и БПЛА различных типов. По крылатым ракетам противника отработала тактическая авиация, в частности истребители F-16.

Силы ПВО обезвредили 583 цели - 552 дронов, 2 баллистические ракеты и 29 ракет Х-101.

"Зафиксировано попадание баллистических, крылатых ракет и 23 ударных БпЛА на 10 локациях, падение сбитых (обломки) на 10 локациях", - сообщили Воздушные силы ВСУ.

Последствия атаки РФ

В ночь на 20 сентября россияне атаковали ряд городов Украины. В Днепре зафиксировано прямое попадание ракеты с кассетным боеприпасом в многоэтажку. В результате атаки погиб человек, 26 человек пострадали.

Также под ударом были Киевская, Хмельницкая, Одесская области и Николаев.

Кроме того, известно о погибшем в результате атаки РФ в Хмельницкой области. Больше о последствиях обстрела - в материале РБК-Украина.

Воздушные силы Украины Война в Украине Атака дронов Ракетная атака
