РФ атаковала Украину 40 ракетами и 579 дронами: сколько сбила ПВО

Россия в ночь на 20 сентября выпустила по Украине 579 дронов и 40 ракет, в том числе баллистических. Большинство целей обезвредили силы ПВО, но есть и попадания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram.

"Зафиксировано попадание баллистических, крылатых ракет и 23 ударных БпЛА на 10 локациях, падение сбитых (обломки) на 10 локациях", - сообщили Воздушные силы ВСУ.

В ходе атаки противник применил традиционную тактику - одновременный удар по определенным объектам большим количеством ракет и БПЛА различных типов. По крылатым ракетам противника отработала тактическая авиация, в частности истребители F-16.

Последствия атаки РФ

В ночь на 20 сентября россияне атаковали ряд городов Украины. В Днепре зафиксировано прямое попадание ракеты с кассетным боеприпасом в многоэтажку. В результате атаки погиб человек, 26 человек пострадали.

Также под ударом были Киевская, Хмельницкая, Одесская области и Николаев.

Кроме того, известно о погибшем в результате атаки РФ в Хмельницкой области. Больше о последствиях обстрела - в материале РБК-Украина.