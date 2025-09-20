ua en ru
Сб, 20 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

В Днепре ракета попала в высотку, в Николаеве пожары: первые последствия атаки РФ (фото)

Суббота 20 сентября 2025 07:58
UA EN RU
В Днепре ракета попала в высотку, в Николаеве пожары: первые последствия атаки РФ (фото) Фото: РФ атаковала Днепр, Николаев и ряд других городов (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Эдуард Ткач

Россияне в ночь на 20 сентября массированно атаковали Днепр, Николаев и другие города Украины. Враг бил ракетами и дронами, в результате чего повреждены дома и другая инфраструктура.

РБК-Украина рассказывает все, что известно о ночном ударе дронами.

Днепр

Мэр Днепра Борис Филатов сообщил, что из-за вражеского обстрела он всю ночь не спал, а уже утром россияне попали ракетой в жилой дом.

"Всю ночь не сплю. П*дары попали ракетой в жилую многоэтажку... Подробности от военной администрации", - написал он в 07:05.

Стоит заметить, что в течение ночи враг неоднократно пытался атаковать город дронами. Из-за этого было слышно много серий взрывов.

По состоянию на утро в воздушном пространстве Украины были зафиксированы крылатые ракеты, которые в том числе, летели на Днепр. Местные паблики писали, что после взрывов в городе было много дыма, а также есть перебои со светом и водой.

Сейчас глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак подтвердил, Днепр и область атаковали беспилотники и ракеты.

"В Днепре и районе возникло несколько пожаров. Изуродованы многоэтажки, частные дома, хозяйственные постройки, гаражи. Есть разрушения на территории предприятий", - написал он.

Также Лысак добавил, что по предварительным данным, в результате вражеского террора погиб один человек, и еще 13 пострадали.

"Большинство пострадавших госпитализированы в состоянии средней тяжести. Один человек "тяжелый", - добавил глава ОВА.

Обновлено в 8:50. Глава Днепропетровской ОВА сообщил, что количество пострадавших в Днепре выросло до 26 человек, 14 находятся в больнице.

"В тяжелом состоянии 55-летний мужчина. У него ожоги 70% тела. За его жизнь борются медики", - отметил Лысак.

Фото: последствия удара по Днепропетровской области (t.me/dsns_telegram)

Павлоград

По данным Воздушных сил ВСУ, ночью под атакой дронов и баллистики был и город Павлоград, что на Днепропетровщине.

Глава ОВА сообщил, что там побито предприятие и возник пожар.

Николаев и область

Под утро стало понятно, что враг совершил комбинированный удар и по Николаеву. По словам главы ОВА Виталия Кима, РФ направила на город баллистику и дроны.

"Под атакой была промышленная инфраструктура, возникли пожары. По состоянию на сейчас информация о пострадавших отсутствует", - сообщил Ким.

Также он проинформировал, что последствия зафиксированы и в области. В частности, по Баштанскому району, россияне атаковали дронами ночью фермерское хозяйство в Снигиревской общине. Известно, что произошел пожар складов. Взрывной волной были повреждены частные дома и два автомобиля.

Фото: ГСЧС показала последствия атаки РФ (t.me/dsns_telegram)

Киевская область

Неспокойная ночь была и для Киевщины, куда враг также направил дроны и ракеты. По словам главы ОВА Николая Калашника, последствия атаки РФ зафиксированы в Бучанском, Бориспольском и Обуховском районах. В частности:

  • в Бориспольском районе повреждено около 10 гаражных помещений;
  • в Обуховском районе в результате атаки загорелся частный жилой дом;
  • в Бучанском районе из-за падения обломков сбитой цели загорелись 5 легковых автомобилей. В настоящее время пожар ликвидирован.

Хмельницкая область

Как сообщил глава Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин, в результате вражеской атаки в Дунаевецкой общине во время ликвидации пожара одного из домов было обнаружено тело погибшего мужчины 1979 года рождения.

Еще два человека обратились к медикам. В области разрушены 2 дома, а также повреждено ориентировочно 20 жилых сооружений.

Одесская область

Также под ударом врага была Одесская область.Возник пожар в складском помещении фермерского хозяйства и разрушены склады с сельскохозяйственной техникой.

Фото: россияне ударили по Одесской области (t.me/dsns_telegram)

При подготовке материала использовались данные Воздушных сил и информация от местных властей.

Напомним, что в течение всей ночи враг атаковал Украину дронами, затем баллистикой, а уже утром в воздушном пространстве нашей страны были крылатые ракеты.

Подробнее о том, что происходило - читайте в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Николаев Павлоград Киевская область Днипро Война в Украине
Новости
В Днепре ракета попала в высотку, в Николаеве пожары: первые последствия атаки РФ (фото)
В Днепре ракета попала в высотку, в Николаеве пожары: первые последствия атаки РФ (фото)
Аналитика
Логистика для Донбасса. Почему РФ нацелилась на Купянск и удается ли ВСУ держать город
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия Логистика для Донбасса. Почему РФ нацелилась на Купянск и удается ли ВСУ держать город