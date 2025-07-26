Россияне ударили ракетами по Каменскому, в городе вспыхнул пожар

Российский агрессор обстрелял ракетами Каменское в Днепропетровской области. В результате прилетов в городе вспыхнул пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Полтавской ОВА Сергея Лысака и Воздушные силы ВСУ.