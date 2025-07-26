ua en ru
Сб, 26 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Россияне ударили ракетами по Каменскому, в городе вспыхнул пожар

Каменское, Суббота 26 июля 2025 00:54
UA EN RU
Россияне ударили ракетами по Каменскому, в городе вспыхнул пожар Фото: российский агрессор обстрелял ракетами Днепропетровскую область (DSNS.GOV.UA)
Автор: Валерий Савицкий

Российский агрессор обстрелял ракетами Каменское в Днепропетровской области. В результате прилетов в городе вспыхнул пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Полтавской ОВА Сергея Лысака и Воздушные силы ВСУ.

"Громко было в Каменском. Враг совершил ракетную атаку. В городе произошел пожар", - отметил он.

В Воздушных силах в 00:07 сообщили о движении ракет через Днепропетровскую область мимо города Каменское.

Напомним, в ночь на 26 июля российские террористы атакуют дронами Харьков.

Кроме того, агрессор обстрелял город управляемыми авиабомбами. Повреждены жилые дома, автомобили и склады.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Каменское
Новости
"У этих встреч есть один зритель": политолог объяснил важность переговоров в Стамбуле
"У этих встреч есть один зритель": политолог объяснил важность переговоров в Стамбуле
Аналитика
Неделя протестов. Что Зеленский предлагает НАБУ и САП в новом законопроекте
Юлия Акимова, Дмитрий Левицкий Неделя протестов. Что Зеленский предлагает НАБУ и САП в новом законопроекте