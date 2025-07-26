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Харьков под ударом дронов и КАБов: первые последствия ночной атаки

Суббота 26 июля 2025 00:42
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Харьков под ударом дронов и КАБов: первые последствия ночной атаки Фото: в городе после атаки дронов повреждены дома и авто (facebook.com/DSNSPOLTAVA)
Автор: Эдуард Ткач

Россияне с вечера 25 июля и в ночь на 26 июля атаковали Харьков дронами и КАБами. В городе в результате обстрела зафиксированы прилеты и последствия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Харькова Игоря Терехова и канал главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

В частности, дроновая атака произошла сначала после 22:00. Терехов написал, что прилет был в Киевском районе города, а впоследствии уточнил, что беспилотник взрывов в воздухе.

Параллельно Синегубов тоже подтвердил информацию о Киевском районе, но позже дополнил информацию. По его словам, дрон в 22:07 попал в башенный кран.

Позже, в 23:32, город в очередной раз атаковал российский дрон. На этот раз враг нанес удар по Шевченковскому району. Обошлось без пострадавших. Информации о последствиях пока не было.

Атака КАБами

В ночь на 26 июля Воздушные силы ВСУ проинформировали, что в направлении Харькова зафиксирован пуск управляемых авиационных бомб. Уже в 00:10 в городе прогремели взрывы. Они были в Киевском районе.

"Предварительно зафиксирован удар по гражданскому предприятию, которое уже несколько лет не работает. В окрестных жилых домах выбиты стекла. Информации о пострадавших пока нет", - пишет мэр Харькова.

В то же время глава ОГА Олег Синегубов уточнил, что враг ударил 4 КАБами. Сейчас подразделения ГСЧС уже работают на месте попаданий.

"В результате удара КАБами по городу, повреждены жилые дома, склады, частные авто", - добавил впоследствии мэр.

Обновлено в 00:42

В Харькове в результате удара КАБом один пострадавший. Синегубов сообщил, что медики оказывают всю необходимую помощь.

Обновлено в 00:49

"Известно о двух пострадавших в результате ночного удара по Харькову", - пишет мэр города.

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