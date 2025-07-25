Харьков в очередной раз под атакой дронов: в городе прогремел взрыв
Российские оккупанты поздно вечером, 25 июля, в очередной раз атакуют Харьков дронами. В городе был слышен по меньшей мере один взрыв.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра города Игоря Терехова и канал главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.
"В городе прогремел взрыв. Детали выясняем", - написал Терехов в 23:33.
В то же время информацию о взрыве подтвердил Олег Синегубов.
За минут 20 до этого, Воздушные силы ВСУ писали о фиксации ударных беспилотников в Харьковской области. Их курс был на Харьков, Вильчу.
Впоследствии местные каналы написали, что над городом слышен звук минимум одного беспилотника. Также работало ПВО.
Обновлено в 23:45
"Предварительно - удар беспилотником по Шевченковскому району", - пишет Терехов.
Глава ОВА тоже подтверждает эти данные и добавил, что информация о пострадавших сейчас уточняется.
"На место прилета направляются подразделения ГСЧС", - говорится в сообщении.
Где объявили тревогу
По состоянию на 23:40 карта воздушных тревог имеет такой вид. Как можно увидеть, сигнал продолжается в Харьковской, Днепропетровской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Донецкой и Запорожской областях.
Обстрел Харькова
Отметим, что россияне сегодня не один раз атаковали Харьков. В частности, утром враг удар по городу авиабомбой. Прилет был по медучреждению.
Позже власти уточнили, что враг атаковал туберкулезный диспансер. В результате удара третий этаж и перекрытия здания были разрушены.
Кроме того, было много пострадавших и погибших.
Ближе к вечеру в этот же день, 25 июля, был прилет дрона "Черника" по дороге в центральной части города Киевского района. Известно, что поврежден многоквартирный дом.
Кроме того, позже заявили о еще одном прилете в Киевском районе. В этот раз дрон ударил по дереву. Из-за этого повреждены окна здания, которое находится неподалеку.
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